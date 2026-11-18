La convivencia dentro de MasterChef Celebrity generó varios chispazos entre Edith Hermida, Wanda Nara y Karina Mazzocco desde el inicio de la competencia. Si bien el vínculo atravesó distintos momentos de tensión frente a las cámaras, todo indica que el clima laboral entre las participantes logró calmarse en las últimas jornadas de grabación del ciclo culinario.

En una charla desde el detrás de escena para el ciclo de Georgina Barbarossa, Edith Hermida decidió aclarar cómo atraviesa actualmente el supuesto conflicto con sus compañeras de certamen. La panelista aseguró que las asperezas quedaron completamente superadas y que hoy disfrutan de una excelente sintonía en el estudio.

"Estamos bárbaras, estamos pasando el mejor momento. Wanda ya es amiga, ella ya superó el tema con Karina Mazzocco, y yo también, ya está", expresó con total seguridad la figura de Canal 9, dejando en claro que no guarda rencores por las discusiones previas que protagonizaron en el programa.

Sin embargo, el tono relajado de la entrevista cambió de golpe cuando la cronista le reveló una propuesta que había hecho Wanda Nara. Según le informaron en ese momento, la empresaria había sugerido que podía ocupar el lugar de conducción en Bendita TV en caso de que la titular se tomara vacaciones.

Lejos de esquivar el tema, Edith Hermida reaccionó al instante con una mezcla de ironía y firmeza que descolocó a todos los presentes. "¿Ella a mí? Pero por favor, no le da. Yo sí la puedo reemplazar a ella, pero ella a mí no", disparó sin dudarlo para marcar la cancha respecto a sus roles en la pantalla chica.

De esta manera, aunque insistió en que la paz reina entre ellas y con Karina Mazzocco tras los cruces en MasterChef Celebrity, la conductora no dejó pasar la chance de lanzar una picante chicana. Así dejó muy en claro su postura frente a la posibilidad de intercambiar puestos de trabajo en la televisión.