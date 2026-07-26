Wanda Nara suma miles de inscriptos a sus nuevos cursos de negocios

Wanda Nara continúa expandiendo su perfil empresarial con el lanzamiento de cursos online dirigidos a mujeres que buscan alcanzar el éxito comercial. Esta nueva iniciativa generó controversia en el ambiente artístico debido a su finalidad y a los costos de inscripción. Según la información difundida el programa educativo tiene un valor de 100.000 pesos para residentes en Argentina mientras que para el resto del mundo el precio es de 67 dólares.

En el marco de este lanzamiento la periodista Lola Cordero compartió detalles sobre la cantidad de personas que ya forman parte de la propuesta. Cordero explicó que "Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6.000 personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100.000 pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso".

Para la integrante del programa Implacables la respuesta inicial del público ya constituye un logro importante. En su análisis añadió que "Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión. Cerca de 6.000 personas para anotarse, a mí me parece que ya es un éxito". No obstante también recomendó observar la evolución de la experiencia de los usuarios al afirmar que "La verdad que tenemos que ver cuál es la reacción de aquellos que se anotaron".

Por otra parte el proyecto recibió fuertes cuestionamientos de otras figuras públicas. Anamá Ferreira pidió tener consideración con los sectores de menores ingresos para evitar falsas expectativas.

Ferreira advirtió que "Hay que tener cuidado con la gente, que anda corta de plata, va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol". Asimismo Ángel de Brito se mostró sumamente crítico con el emprendimiento de la mediática al sentenciar que "Wanda es una ladrona, una chorra".