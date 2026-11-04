Wanda Nara tomó la peor decisión contra Icardi y quiere arruinar a la China

Wanda Nara tomó la firme decisión de reactivar su reclamo judicial y va con todo contra Mauro Icardi para perjudicar también sus planes con la China Suárez. A pocos días de que el futbolista hablara con la prensa de Italia, la empresaria colocó en la mira al padre de sus hijas mediante una drástica medida que busca impedirle abandonar el territorio nacional.

La restricción solicitada impacta de lleno en la rutina de la China Suárez y Mauro Icardi, quienes acaban de regresar de unas vacaciones por Estados Unidos y México. Como la pareja suele trasladarse junta a todos lados, cualquier traba legal impuesta al delantero afectará por completo la agenda de viajes pactada por la actriz para los próximos meses.

El origen de este enfrentamiento fue detallado por la periodista Naiara Vecchio, quien reveló el motivo exacto que llevó a Wanda Nara a presentarse nuevamente en los tribunales. El deportista afronta un problema de incumplimiento en la cuota fijada para la manutención de sus hijas, a pesar de que recientemente se había anunciado la saldosis de los montos adeudados.

Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país, reveló la periodista. A pesar de haber cancelado la suma adeudada meses atrás, el jugador no sostuvo el cumplimiento regular de las mensualidades requeridas por la ley para cubrir los gastos diarios del hogar.

Este paso legal de Wanda Nara abre un capitulo tenso en el vinculo con Mauro Icardi, marcado por peleas económicas que alcanzan números altos como $5000000 o montos en moneda extranjera tipo $10000 por mes. La mediática busca la regularización completa de la cuota alimentaria para evitar que los pagos se suspendan sin previo aviso.

Una sanción judicial de este tipo alteraría la tranquilidad de Mauro Icardi y la China Suárez tras disfrutar de su descanso internacional. Habrá que esperar la respuesta legal del atacante mientras los tribunales resuelven si aprueban la solicitud promovida por Wanda Nara para frenar los desplazamientos del deportista al exterior.