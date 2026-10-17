Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica tras poner a la venta una camiseta de la Selección Argentina que perteneció a Mauro Icardi por apenas $20.000. La empresaria publicó la prenda en su tienda online este viernes 16 de octubre y sorprendió no solo por el precio, sino también por la descripción que eligió para presentarla: "Remera Original Exjugador". El detalle fue interpretado en redes sociales y programas de espectáculos como una nueva indirecta hacia su exmarido.

La camiseta corresponde a la etapa del delantero rosarino en la Selección Argentina, donde utilizó el número 9. La publicación apareció en la sección Closet de la tienda digital de Wanda, espacio en el que comercializa distintas prendas de su guardarropa.

La empresaria sorprendió con el precio de una prenda de su exmarido.

El artículo conserva los tradicionales colores celeste y blanco, detalles negros y el apellido Icardi estampado en la espalda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el valor asignado a una prenda vinculada con la trayectoria internacional del futbolista.

La polémica descripción que Wanda eligió para vender la camiseta

La publicación no pasó inadvertida entre los seguidores de la empresaria, especialmente por la denominación utilizada para ofrecer el producto.

Bajo el título "Remera Original Exjugador", Wanda promocionó la camiseta sin mencionar directamente el nombre de su exmarido en el encabezado. Otras versiones de la publicación también incluyeron la expresión "poco uso", que generó comentarios por la breve trayectoria del delantero con la Albiceleste.

Icardi disputó ocho partidos con la Selección Argentina entre 2013 y 2018 y convirtió un gol. Aunque tuvo una extensa carrera en el fútbol europeo, su participación con la camiseta nacional fue limitada.

La elección de las palabras fue interpretada por algunos usuarios como una provocación hacia el futbolista, en medio del conflicto mediático y judicial que ambos mantienen desde su separación.

La comparación con una remera de L-Gante que generó sorpresa

El tema también tuvo repercusión en Intrusos, el programa de América TV, donde los panelistas analizaron la publicación y debatieron sobre el precio de la camiseta.

Uno de los conductores, Adrián Pallares, manifestó su sorpresa por la decisión de vender una prenda que había tenido un valor especial durante la carrera deportiva de Icardi.

Sin embargo, Marcela Tauro aportó otro dato que alimentó la controversia: en la misma tienda online, Wanda ofrece una remera vinculada con L-Gante, su expareja, a un precio considerablemente superior.

Mientras la camiseta de Icardi fue publicada por $20.000, la prenda relacionada con el cantante de RKT aparece a $180.000.

La diferencia de $160.000 generó comentarios entre los panelistas, que interpretaron la comparación como otra posible indirecta de Wanda hacia el futbolista.

Un nuevo capítulo del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La venta de la camiseta se conoció en un momento de nuevas tensiones entre la empresaria y el delantero, quienes continúan protagonizando enfrentamientos públicos relacionados con su separación, la división de bienes y cuestiones familiares.

En los últimos días, el futbolista compartió imágenes de su viaje a Miami junto a Eugenia "la China" Suárez, mientras Wanda continuó mostrando distintas actividades personales y profesionales en sus redes sociales.

En ese contexto, la publicación de una prenda relacionada con el paso de Icardi por la Selección Argentina volvió a instalar el conflicto en los programas de espectáculos.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta pública del futbolista sobre la venta de la camiseta ni se confirmó si alguna persona concretó la compra.