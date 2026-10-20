Wanda Nara vio una parte íntima de Nazareno Casero y quedó en shock

Wanda Nara y Nazareno Casero protagonizaron un divertido paso por la cocina de MasterChef Celebrity que generó las risas de todo el equipo en el estudio. La conductora no pudo ocultar su asombro cuando el actor se presentó frente al jurado luciendo un vestuario veraniego muy particular que incluía un delantal y una diminuta malla.

El curioso atuendo fue acompañado por una propuesta gastronómica temática en la que el concursante preparó un plato de mondongo. El vestuario del participante se robó toda la atención cuando decidió levantarse el delantal para mostrar su traje de baño ajustado ante la mirada atónita de los integrantes del tribunal evaluador y la presentadora del concurso.

Sorprendida por lo que estaba observando en vivo, la empresaria le preguntó entre risas "¿Y este look? ¿Qué viniste, en calzones?". Ante la consulta, el artista justificó su elección asegurando "No, es un concepto veraniego". Instantes después, Germán Martitegui se sumó a la conversación cuestionando la prenda y la animadora agregó "Es un calzoncillo".

El intercambio continuó cuando el competidor enseñó en detalle la vestimenta y la empresaria señaló que de adelante le quedaba más chiquitita. Entre risas y buscando argumentar el calce de la prenda de baño, el concursante se defendió diciendo "Puede ser. Soy piernudo", para luego sacarse la camisa y mostrar su figura trabajada ante las cámaras.

La situación provocó que el chef del jurado destacara el rubor de la animadora señalando "Nunca la vi a Wanda colorada". Sin dudarlo y tapándose el rostro por la vergüenza, la figura televisiva reaccionó inmediatamente y contestó "Es que vos no viste lo que yo vi", una frase que desató las carcajadas generalizadas en el plató.

Al finalizar la devolución del menú presentado, el resto de los participantes comenzó a cantar el tema del elefante trompita en referencia a la anatomía del actor. Antes de volver a su estación de cocina, el participante volvió a exhibir su traje de baño y la conductora volvió a cubrirse la cara para no tentarse.