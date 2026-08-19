Wanda Nara volvió al hospital para el tratamiento de su leucemia

Wanda Nara hizo público un momento reservado de su vida personal al compartir los controles médicos que realiza de manera periódica. La empresaria fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica en julio de 2023 y desde entonces mantiene un seguimiento estricto de su estado de salud. En esta oportunidad, utilizó sus redes sociales para mostrar el procedimiento que atraviesa en un centro asistencial.

A través de un video, la conductora exhibió la preparación de dos jeringas llenas y una tercera extracción en curso, junto a diversos tubos sobre una mesa de laboratorio. Al publicar estas imágenes, la mediática expresó que "Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento que mucho no comparto con ustedes" para dar cuenta de su realidad actual. Este tipo de cáncer en la sangre afecta la médula ósea y requiere de una vigilancia constante que genera miedos en cada fecha de revisión.

El tratamiento inicial de la modelo comenzó en Fundaleu poco después de que Jorge Lanata difundiera la noticia públicamente. En aquel momento, la situación generó un fuerte impacto familiar ya que sus hijos no estaban al tanto del diagnóstico.

A pesar de haber recibido el alta médica anteriormente, Nara continúa con los protocolos preventivos que reparte entre sus estancias en Buenos Aires y Estambul. La decisión de visibilizar estas instancias clínicas busca conectar con su comunidad digital en medio de un proceso que describe como complejo y personal.