Wanda Nara y el consejo de amor para Zaira: "Necesita un hombre de barrio"

Zaira Nara se encuentra instalada en Miami para realizar la cobertura del Mundial para DGO Stream. Durante una comunicación en vivo, el Pollo Álvarez consultó a Wanda Nara sobre la situación sentimental de su hermana y si conocía algún pretendiente actual.

La empresaria respondió con sinceridad al afirmar que "Debe tener, pero creo que no está para blanquear a nadie". Además, reflexionó sobre la postura de la modelo frente a sus relaciones y sostuvo que "Zaira no nació para ser servidora de ningún nombre".

En la mesa del programa también se encontraba Maxi Kilates, a quien Wanda señaló como un posible candidato para la conductora. Al respecto, la mediática comentó que "Me gusta él para Zaira. A ella le hace falta un turro que la haga volver al barrio".

La charla continuó profundizando en las características que debería tener la próxima pareja de la menor de las Nara. Según la visión de su hermana, "Zaira es muy estructurada, muy dura. Necesita un hombre con experiencia y de barrio".