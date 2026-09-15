Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario de una nueva serie de indirectas que involucran a figuras de la farándula. Luego de que Mauro Icardi y la China Suárez exhibieran en sus perfiles fotografías posando con anillos de boda —lo que reavivó los trascendidos sobre un eventual casamiento—, Wanda Nara reaccionó de madrugada publicando una llamativa imagen reflexiva en sus historias de Instagram.

La gráfica elegida para el mensaje muestra a una leona junto a su cachorro. En el diálogo ilustrado, el pequeño cuestiona: “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?”, a lo que el felino adulto contesta: “Tu”. Sobre dicha ilustración, la empresaria de cosméticos sobrepuso los nombres de sus tres hijos varones fruto de su relación con Maxi López, así como los de Isabella y Francesca, las dos hijas que concibió junto al futbolista. El detalle cobra relevancia dado que el león ha sido históricamente la figura simbólica utilizada por el propio jugador para identificarse.

A pesar de que el posteo no incluyó menciones explícitas al deportista ni alusiones directas al supuesto compromiso, la publicación surge en un contexto marcado por fuertes cruces entre las partes, atravesado por disputas en el ámbito de los tribunales.

Esta secuencia se suma a previas posturas de la empresaria, quien en diversas ocasiones sostuvo que su exdemuestra mayor interés en su vínculo con la China que en su familia. Respecto al plano legal, la abogada Ana Rosenfeld ofreció declaraciones a la prensa luego de participar en la grabación del programa de Mirtha Legrand para detallar la situación actual de las partes.

La letrada hizo hincapié en el impacto del litigio en el entorno de las menores y afirmó que “El daño que le ocasionó a las menores, es un daño que hay que tenerlo en consideración”. Respecto a las pretensiones de su clienta, la abogada explicó que “Wanda siempre quiso que existiera un contacto, pero lo que propició y en todo momento insiste y quiere que así sea, es que el señor Icardi haga terapia”.

Asimismo, la profesional detalló la diferencia en el seguimiento profesional de los involucrados manifestando que “Wanda tiene psicólogo, le están pidiendo al señor Icardi que tenga terapia, pero nunca denunció haber hecho ninguna terapia y tampoco por ahora denunció que tuviera una terapeuta”. Por último, la representante legal cuestionó la narrativa pública del conflicto expresando que “Siempre pareciera que Wanda es la mala y Mauro es el bueno”.