Wanda Nara y el reencuentro con un ex que destruiría a su familia

Wanda Nara aterrizó en Argentina y habló con la prensa sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity en el aeropuerto de Ezeiza. La conductora se refirió a la posibilidad de compartir el programa de Telefe con L-Gante, con quien mantuvo un vínculo sentimental hasta abril de 2025.

Al ser consultada sobre si se imagina al referente de la cumbia 420 en el reality, la mediática respondió "Sí, obvio, que me gustaría. Me encantaría". Además, reveló que el músico comenzó a ensayar sus habilidades culinarias al comentar que "Está practicando. Ya se metió en la cocina". La incorporación del artista genera expectativa ya que no se conocen los motivos exactos de su distanciamiento ocurrido hace más de un año.

Respecto al cronograma de la producción, la empresaria aclaró que "ya hay fecha de arranque", aunque todavía no puede comunicarla oficialmente. También fue consultada por la posible participación de su madre, Nora Colosimo, pero prefirió mantener el misterio al señalar que "No lo sé. No tengo, eso no lo sé". No obstante, adelantó que una figura que ella misma solicitó durante años será parte del programa, por lo cual expresó que "Estoy muy contenta".

Entre los nombres que suenan para esta edición aparecen Pablo Giralt, Juli Poggio, La Tora Villar y Dalma Maradona. También se mencionan a figuras como Topa, Zaira Nara, Santi Talledo, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, pareja de Maxi López. Mientras se definen los nombres de los participantes, Wanda y el cantante continúan dedicándose palabras afectuosas tras su separación.