El reciente paso de Grego Rossello por el ciclo culinario MasterChef Celebrity dejó un momento cargado de picardía junto a Wanda Nara, quien deslumbra cada noche en la pantalla de Telefe. El joven humorista no logró ocultar su asombro frente al vestuario elegido por la conductora, un diseño de gala con inspiración oriental, muchos brillos y un escote muy llamativo.

Durante la emisión, el participante priorizó halagar la apariencia de la empresaria por encima de las exigencias de la competencia gastronómica frente a las cámaras. “Está buenísimo lo que estoy viendo, realmente, muy bueno, me encanta, nivel de producción impresionante… no puedo expresarlo. Te queda bárbaro el dorado, los brillos Wanda, es impresionante”, expresó el comediante sin filtros.

A raíz de los comentarios, los integrantes del jurado decidieron sumarse a la broma y desafiaron a la presentadora a mover las caderas al ritmo de “el baile del vientre”. Si bien la mediática aceptó la propuesta e intentó bailar en el estudio, rápidamente se dio cuenta de que lo ajustado de la prenda le impedía realizar movimientos cómodos.

Sin embargo, el instante más llamativo ocurrió durante el detrás de escena, espacio donde el influencer relató las sensaciones que le generó observar a la animadora con ese atuendo. Lejos de limitarse a los cumplidos habituales, dio rienda suelta a su imaginación y describió un escenario íntimo que sorprendió a toda la audiencia.

“Yo la veo a Wanda con ese vestido y me la imagino bailando como odalisca, yo en unos paños de seda, una cama inmensa. Basta, perdón, son fantasías mías”, confesó el participante en su entrevista individual.

Este ida y vuelta se suma a las declaraciones que el comediante realizó días atrás en PH: Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí, el invitado habló sobre el juego de seducción que mantiene al aire con la empresaria y reveló qué postura tomaría en caso de que ella no estuviera comprometida.

La charla surgió en el punto de encuentro cuando el anfitrión convocó a quienes atravesaban malas rachas sentimentales o fracasos en el plano amoroso. El humorista pasó al frente y vinculó la consigna con su desempeño en el reality de cocina: “A mí me ven en Masterchef todos los días perdiendo con Wanda”.

Ante esta frase, Kusnetzoff indagó sobre los verdaderos sentimientos del invitado hacia la conductora para saber si existía un interés real detrás de las bromas. “Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe, es un juego que a mí me gusta”, aclaró el actor, aunque ante la consulta sobre qué haría si ella estuviera libre, respondió contundente: “Voy como loco”.

Más adelante en la velada, recordaron una vieja anécdota ocurrida en una etapa en la que la mediática se encontraba soltera y recibió al comediante en su domicilio. En aquella ocasión, él le llevó un ramo de flores y un perfume como gesto de gratitud por haber asistido a su programa, pero le indicaron que debía ingresar por la puerta de servicio.

Al escuchar la historia de ese fallido acercamiento, Rocío Marengo reaccionó de inmediato dando un paso atrás en el estudio y bromeó frente a todos los presentes. “No, es re perdedor, yo al lado de él soy una campeona”, disparó la modelo entre carcajadas por la insólita situación que vivió su compañero.

Para cerrar el tema, el actor confirmó que sigue soltero y reflexionó sobre la manera en que afronta sus constantes desencuentros en el ámbito romántico. “No lo armo a propósito, pero hay algo de anti héroe real en mí”, concluyó sobre su particular perfil.