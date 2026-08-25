Wanda Nara y L-Gante más cerca que nunca: el motivo por el que estarían juntos

El desembarco de L-Gante en MasterChef coloca nuevamente al cantante en el centro de la escena televisiva, donde compartirá espacio con la empresaria Wanda Nara. Esta confirmación marca un nuevo capítulo tras el final de su relación amorosa a mediados de 2025, una historia que estuvo caracterizada por constantes idas y vueltas.

En una reciente participación en el programa de televisión PH, Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, el artista reflexionó sobre las segundas oportunidades sentimentales y el valor que le otorga a sus vínculos afectivos. Al ser consultado sobre el tema, el cantante fue contundente y afirmó: "Solo tuve dos amores: la madre de mi hija y Wanda Nara". Con esta frase, el músico dejó en claro el lugar destacado que la empresaria mantiene en su vida personal.

Durante la misma conversación, el nuevo participante del reality de Telefe profundizó en su visión de las relaciones de pareja y expresó: "Yo soy de respetar las decisiones de las personas y está todo bien. Me hace feliz. Me dieron oportunidades, han tenido errores, he tenido errores y fueron dos los amores que tuve en mi vida, así fue". Estas declaraciones adquieren mayor relevancia ante la perspectiva de un reencuentro diario en el set de grabación.

Respecto a la posibilidad de intentar recomponer un vínculo afectivo, el cantante agregó: "Uno puede intentar un par de veces y si no se da, hay que seguir. No hay que ver lo negativo, está bien que uno elija lo que le hace feliz o lo que le mantiene estable, que puede ser la rutina o el día a día en lo emocional". De esta manera, el artista expuso su filosofía frente a las idas y vueltas sentimentales.

El programa de televisión los unirá en el mismo entorno de trabajo, abriendo la puerta a nuevas versiones sobre el futuro de su relación. Aunque la pareja parecía haber concluido su ciclo a mediados de 2025, esta coincidencia en la pantalla reaviva el interés por una historia que, según las propias palabras de L-Gante, aún conserva un espacio significativo en su memoria afectiva.