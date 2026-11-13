Wanda Nara y la excusa que dio tras amenazar de muerte a la China Suárez

La feroz disputa judicial y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a un nivel crítico luego de que el programa Puro Show difundiera el video que el futbolista presentó ante la Justicia. En el registro, grabado el viernes pasado en la llamada "casa de los sueños" y frente a las menores de edad, se observa a la empresaria desencajada lanzando insultos discriminatorios y amenazas físicas contra la China Suárez, quien intentó mantener una calma forzada durante el cruce.

Uno de los fragmentos más graves de la filmación muestra a la conductora advirtiendo que sería capaz de irse a las manos mientras le grita: "Muerta de hambre, estás acá por plata". Lejos de mostrarse arrepentida por la repercusión de sus agresiones verbales, la mediática recurrió a su cuenta oficial de Instagram para realizar un descargo mediante una placa negra con letras blancas donde justificó su accionar como una reacción maternal.

En su contundente publicación en las redes sociales, la empresaria acusó una manipulación en el recorte de las imágenes difundidas y escribió sin filtros: "Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos no respondí de mí". De esta manera, la famosa redobló la apuesta frente a las pruebas presentadas en fiscalía y dejó en claro que no piensa dar el brazo a torcer en medio de este enfrentamiento.

Minutos antes de emitir ese comunicado, la conductora compartió otra historia donde se mostró disfrutando de una tarde soleada navegando en lancha junto a su pareja Martín Migueles, quien también quedó expuesto en los videos invitando a pelear a Mauro Icardi. En esa postal se los ve relajados, sonrientes y muy cerca, acompañados por un escueto pero elocuente mensaje de ella hacia él: "Potro", ratificando así su respaldo absoluto hacia su novio pese al escándalo.