El conflicto legal sumó un nuevo capítulo en el mundo del espectáculo luego de que Wanda Nara y Martín Migueles decidieran responder públicamente a Mauro Icardi. Tras confirmarse que el futbolista obtuvo una restricción perimetral en la Justicia contra el empresario, la pareja utilizó sus plataformas digitales para compartir una grabación que generó un fuerte revuelo entre los usuarios y seguidores.

La publicación muestra a la conductora de MasterChef Celebrity junto a su pareja dentro de un vehículo mientras entonan el recordado tema "Sos un botón", perteneciente a la banda de cumbia Flor de Piedra. La elección de esta canción llamó poderosamente la atención debido a que su letra apunta directamente contra alguien que modificó su actitud y se alejó de su entorno habitual.

Durante el clip se escucha a la empresaria cantar con énfasis las estrofas: "Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás, con tus amigos…”. En ese preciso instante de la melodía, Martín Migueles interrumpió el canto para lanzar un filoso comentario: "No tiene".

Para sumar más leña al fuego en medio de la disputa, la figura televisiva acompañó el posteo con el texto: "A veces princesa y a veces soy esta". Debido al momento exacto en que se difundió este material audiovisual, la gran mayoría de los internautas interpretó la escena como un mensaje cifrado y sumamente directo hacia el delantero.

Esta reacción surge inmediatamente después de conocerse los detalles del fallo judicial que protege al deportista. La normativa impide que Migueles se acerque a una distancia menor de 100 metros de Icardi y establece un radio de exclusión de 300 metros respecto a su vivienda ubicada en Nordelta.

Asimismo, la resolución judicial le prohíbe al empresario establecer cualquier clase de comunicación, ya sea de manera presencial, mediante llamadas telefónicas, por medio de redes sociales o a través de terceras personas. Esta restricción cuenta con un plazo de vigencia estipulado en 45 días corridos.

Mientras el expediente judicial continúa avanzando en los tribunales correspondientes, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a recurrir a la exposición mediática para enviar una chicana musical que rápidamente dejó de ser una simple indirecta para convertirse en una provocación abierta.