La guerra judicial y mediática entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Martín Migueles sumó un nuevo episodio en las redes sociales. Luego de que se confirmara que la Justicia falló a favor del delantero rosarino otorgándole una medida perimetral contra el empresario, la conductora reaccionó de manera contundente. Lejos de guardar silencio, la mediática utilizó su cuenta oficial para publicar un video junto a su actual pareja que fue interpretado como una provocación directa hacia su exmarido.

En la grabación difundida, se puede ver a Wanda Nara dentro de un automóvil acompañada por Martín Migueles mientras ambos cantan el recordado tema Sos un botón, de la banda de cumbia Flor de Piedra. La letra de esta canción relata la historia de una persona que modificó su actitud y abandonó los códigos que solía tener. Debido al momento exacto en el que apareció el posteo, los usuarios vincularon inmediatamente el mensaje con el conflicto que atraviesan con Mauro Icardi.

Durante el clip, la empresaria decidió entonar una estrofa muy específica del tema musical: "Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban 'el picante'. Ahora te llaman 'botón'. Ya no estás, con tus amigos…". Segundos después de esa línea, Martín Migueles intervino en la escena mirando a cámara y lanzó un comentario filoso para completar la idea de su novia al agregar: "No tiene".

Además de la elección musical y el remate del empresario, la publicación incluyó un texto escrito por la propia Wanda Nara que sumó más polémica al asunto. La mediática acompañó las imágenes con la frase: "A veces princesa y a veces soy esta". La unión de todos estos elementos en un momento tan sensible llevó a que el público entendiera el material como un claro mensaje cifrado contra el futbolista.

Este descargo virtual ocurrió inmediatamente después de que saliera a la luz la resolución judicial que benefició a Mauro Icardi en su disputa legal con Martín Migueles. El fallo impone una estricta restricción perimetral contra el novio de Wanda Nara, limitando tanto la cercanía física que puede tener con el jugador como cualquier vía de comunicación entre ellos.

Según los detalles del expediente, Martín Migueles tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de Mauro Icardi y tampoco puede aproximarse a menos de 300 metros de la propiedad que el deportista posee en Nordelta. Asimismo, la Justicia determinó que el empresario no puede mantener ningún tipo de contacto con él, ya sea en persona, por teléfono, mediante redes sociales o a través de terceras personas.

Esta disposición legal se mantendrá vigente durante un plazo de 45 días corridos, asegurando que la tensión entre las partes continúe en los tribunales durante las próximas semanas. Mientras el proceso avanza, Wanda Nara y Martín Migueles eligieron mostrarse más unidos que nunca, apelando a la ironía musical para chicanear al delantero.

Si bien ninguno de los protagonistas aclaró de manera oficial que la grabación estuviera dedicada a Mauro Icardi, el contexto judicial hizo que las especulaciones se viralizaran al instante. Una canción sugestiva, una frase desafiante y la acotación de Martín Migueles bastaron para sumar otro capítulo a esta historia que parece no tener fin.