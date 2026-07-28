Wanda y Zaira Nara peleadas a muerte: qué desató el enojo entre hermanas

Un gesto en el mundo digital expuso la posible fractura del vínculo entre Wanda y Zaira Nara. En el marco de la reciente inseguridad vivida por la empresaria en Milán y sus pleitos con Mauro Icardi, surgieron versiones sobre un fuerte cruce entre las hermanas durante su estadía en Italia. La situación se volvió pública cuando Wanda subió una historia con el texto "Pensé que eras de mi team" acompañado por el dibujo de un corazón roto.

La panelista Yanina Latorre sumó sospechas al publicar en sus plataformas digitales "¿Se viene otro gate? No hay nada que hacer, siempre interrumpen mis vacaciones". Poco después, la integrante de los medios añadió que "Parece que el quilombo es con alguien muy cercano, dos hermanitas muy famosas". Estas palabras dirigieron la atención hacia las Nara, quienes siempre se mostraron muy unidas.

El indicio más claro de la tensión apareció cuando los usuarios notaron que Zaira dejó de seguir la cuenta personal de su hermana. Sin embargo, la modelo mantiene el seguimiento a los perfiles comerciales de la conductora. Por su parte, Wanda conserva a Zaira dentro del exclusivo grupo de apenas ocho cuentas que sigue actualmente. Hasta el momento, ninguna de las protagonistas dio una versión oficial sobre lo sucedido.