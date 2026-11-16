Wanda y Zaira Nara se burlaron de la China Suárez con una picante foto

Wanda Nara, Zaira Nara, la China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un nuevo enfrentamiento virtual este domingo cuando compartieron imágenes veraniegas desde diferentes propiedades privadas mientras la causa judicial sigue abierta en los tribunales bonaerenses tras el operativo policial del seis de noviembre que involucró a la UFI de Género de Tigre a cargo del fiscal Julio Petrucci tras la denuncia por presuntas lesiones leves agravadas que derivó en una restricción de acercamiento vigente por cuarenta y cinco días para el futbolista profesional hacia su hija menor tras los testimonios recopilados por la licenciada Fernanda Matera del Ministerio Público Tutelar.

La conductora de televisión Wanda Nara abrió el juego mediático durante las primeras horas de la mañana dominical al publicar una fotografía junto a su hermana Zaira Nara tomando sol de espaldas y vistiendo bikinis mientras disfrutaban de una jornada al aire libre dentro de un barrio cerrado ubicado en la exclusiva zona norte del conurbano bonaerense sin incorporar ningún tipo de texto complementario a la postal compartida públicamente con todos sus seguidores digitales acumulados en la plataforma de Instagram donde cada movimiento genera repercusiones instantáneas.

La respuesta del delantero no tardó en materializarse en su perfil oficial mediante la publicación de un carrusel fotográfico inaugurado por una autofoto suya tomada desde el interior de la piscina emplazada en la residencia denominada Casa de los Sueños ubicada en el complejo privado La Isla donde convive actualmente junto a su pareja sentimental la actriz de televisión y cine agregando un epígrafe textual redactado en idioma inglés que rezaba modo domingo no molestar mientras las siguientes postales exhibían a la intérprete descansando sobre una colchoneta inflable y posando de pie al borde del agua con los brazos abiertos.

Este intercambio digital acumuló múltiples lecturas por parte de los usuarios virtuales debido al antecedente inmediato ocurrido días atrás en esa misma locación residencial cuando se registró un operativo de las fuerzas de seguridad motivado por una llamada de la hija mayor del deportista quien aseguró haber sufrido una agresión física por parte de su progenitor circunstancia que motivó la asistencia de una unidad médica de emergencias y la posterior apertura de un expediente investigativo formal en la dependencia judicial correspondiente donde el deportista prestó declaración indagatoria la semana pasada negando categóricamente los hechos imputados y presentando registros fílmicos junto a conversaciones de mensajería instantánea como elementos probatorios para su defensa técnica.

Durante aquel suceso policial se produjo además un fuerte altercado verbal en el exterior de la propiedad que quedó registrado en un archivo audiovisual difundido públicamente en un programa de televisión emitido por el canal eltrece donde la empresaria cosmética lanzó insultos directos contra la actriz mientras la actual pareja del deportista mantuvo una postura reservada ante los agravios verbales recibidos en la vía pública frente a los testigos presenciales que observaron la tensa secuencia ocurrida en las inmediaciones del barrio cerrado ubicado en territorio bonaerense.

Frente a estas circunstancias la expareja del delantero sostuvo públicamente que sus expresiones contestatarias respondieron exclusivamente a la reacción emocional propia de una madre preocupada por el bienestar de su hija menor mientras paralelamente los equipos jurídicos continúan gestionando las apelaciones procesales correspondientes contra las medidas cautelares dictadas por la justicia ordinaria que le prohíben al deportista mantener cualquier tipo de contacto personal con la menor de edad mientras avanza la etapa de recolección de pruebas testimoniales y periciales dentro del expediente penal en trámite.