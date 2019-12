Wanderers de Uruguay separó del plantel a un jugador por violencia de género

Montevideo Wanderers, equipo de la primera división de Uruguay, confirmó hoy que el jugador Nicolás Albarracín fue separado del plantel profesional por estar implicado en un caso de violencia de género.



"Ante los hechos de público conocimiento, la comisión directiva de Montevideo Wanderers F.C. resuelve separar por tiempo indefinido de los planteles del Club al jugador Nicolás Albarracín", anunció la institución uruguaya en un comunicado.



Albarracín está implicado en un caso de violencia de género contra su ex pareja que se hizo público el pasado domingo luego de la difusión de unos videos.



El presidente del club, Gabriel Blanco, fue más directo y aseguró que el futbolista "no jugará más" en Wanderers.



En declaraciones al portal uruguayo Ovación, el mandatario afirmó: "No va a jugar más en Wanderers. Tiene contrato hasta julio de 2020, pero le vamos a buscar una salida, sea rescindirle el contrato o que pueda salir libre a otro club. Tenemos que dar una señal clara".



Albarracín tiene 26 años y también tuvo pasos por Peñarol, Lugo, de España, Deportivo Cali, de Colombia, y Spezia, de Italia.