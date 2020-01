Warner Bros usará inteligencia artificial para evaluar sus proyectos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El estudio norteamericano de cine Warner Bros usará un sistema de inteligencia artificial para tener una mayor cantidad de datos e información más precisa sobre qué proyectos de películas pueden triunfar o no en taquilla.



En una información publicada por el medio especializado estadounidense The Hollywood Reporter, el sistema que empleará una de las clásicas “majors” de la meca del cine se llama Cinelytic, que ya fue adoptado por otras compañías de la industria como STX.



“Puede calcular en segundos lo que tomaba días valorar a un humano en lo que se refiere a la evaluación del pack de una película o el valor de una estrella”, aseguró el fundador de Cinelytic, Tobias Queisser.



De acuerdo con sus creadores, el software puede ser utilizado para estimar la conveniencia de contratar a un actor o actriz determinados en base a su fama y al poder de convocatoria en una región determinada.



También puede ayudar a prever cuánto dinero puede obtener un filme tanto en concepto de taquilla como a través de otros canales de distribución.



Cinelytic puede serle útil a los ejecutivos para reunir mayor información antes de decidir qué proyectos impulsar aunque, según reconoció Queisser, no puede suplir la creatividad del ser humano ni mucho menos adivinar qué película será una gran sorpresa de la temporada.



“Ahora mismo, la inteligencia artificial no puede tomar decisiones creativas. En lo que es buena es en procesar números, en descomponer enormes sets de datos y en mostrar modelos que no serían visibles para los seres humanos”, explicó Queisser, y añadió: “Para la toma de decisiones creativas, todavía necesitas experiencia e instinto”.



En 2019 Warner consiguió un gran “hit” gracias a “Guasón”, la cinta dirigida por Todd Phillips con la elogiada labor de Joaquin Phoenix sobre el traumático descenso a la locura de un hombre y su constitución como el villano más temible de Ciudad Gótica, que recaudó 1.067 millones de dólares en todo el mundo.