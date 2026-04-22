El mundo del básquetbol contuvo el aliento este martes. La joven estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, protagonizó el momento más dramático de la jornada de playoffs al sufrir un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el campo de juego y encendió todas las alarmas en la franquicia texana.

El incidente ocurrió durante el segundo cuarto del duelo ante Portland Trail Blazers. El pivote francés, de apenas 22 años y una impactante altura de 2,24 metros, perdió la estabilidad tras un choque fortuito con Jrue Holiday. "Wemby" impactó duramente contra el parqué, quedando aturdido y tendido en el suelo por varios segundos ante la mirada preocupada de sus compañeros y el público presente.

Protocolo y baja sensible

Aunque logró incorporarse por sus propios medios para retirarse hacia los vestuarios, los Spurs confirmaron minutos después que el jugador ingresó oficialmente en el protocolo de conmoción cerebral. Esta medida automática de la NBA impidió su regreso al partido, que finalmente terminó en derrota para San Antonio por 106-103.

El entrenador del equipo, Mitch Johnson, ratificó la situación en conferencia de prensa y fue cauto: "Lo primero es la salud del jugador. Seguiremos los pasos médicos establecidos y evaluaremos su evolución día a día".

Entre el festejo y la incertidumbre

La lesión de Wembanyama llega en un momento agridulce. Apenas 24 horas antes del accidente, el francés había sido distinguido como el Mejor Defensor del Año, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en lograrlo. Además, venía de una actuación histórica con 35 puntos en el inicio de la serie de la Conferencia Oeste.

Ahora, el panorama es incierto. Según las normativas de la liga, el francés deberá guardar reposo absoluto por al menos 48 horas y someterse a rigurosos estudios neurológicos. Su presencia para el tercer partido de la serie, programado para este viernes en Portland, dependerá exclusivamente de que reciba el alta médica tras superar las pruebas de esfuerzo.