La próxima gran actualización de WhatsApp podría convertirse en un dolor de cabeza para millones de usuarios en todo el mundo. La plataforma de mensajería propiedad de Meta anunció que dejará de brindar soporte a una serie de dispositivos antiguos, una medida que obligará a muchos usuarios a actualizar su sistema operativo o incluso cambiar de teléfono para seguir utilizando la aplicación.

Según los reportes más recientes, desde el 8 de septiembre de 2026 WhatsApp solo funcionará en dispositivos con Android 6.0 o versiones superiores. Esto significa que los teléfonos que continúen operando con Android 5.0 o Android 5.1 perderán acceso a la aplicación y ya no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas o acceder a nuevas funciones.

La decisión forma parte de la política habitual de la compañía para mantener la seguridad y el rendimiento de la plataforma. Los sistemas operativos más antiguos ya no reciben actualizaciones de seguridad y presentan limitaciones para incorporar las herramientas y características que WhatsApp desarrolla de manera constante.

La empresa ya comenzó a mostrar notificaciones dentro de la aplicación para advertir a los usuarios afectados. Además, recomienda realizar una copia de seguridad de los chats y archivos antes de la fecha límite para evitar la pérdida de información importante.

Aunque el cambio impactará principalmente a dispositivos Android antiguos, también habrá modificaciones en los requisitos para algunos modelos de iPhone durante los próximos meses. La actualización busca garantizar que la aplicación continúe funcionando con estándares modernos de privacidad, estabilidad y protección de datos.

Los especialistas recomiendan verificar la versión del sistema operativo instalada en el teléfono. Si el equipo permite actualizar Android a una versión más reciente, el problema puede resolverse fácilmente. En cambio, quienes utilicen dispositivos que ya no reciben soporte oficial podrían verse obligados a reemplazar el celular para seguir utilizando una de las aplicaciones de mensajería más populares del planeta.