WhatsApp: dónde está la “papelera” y cómo liberar espacio en el celular

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio puede llegar a ocupar en el celular debido a la enorme cantidad de fotos, videos, audios y documentos que se reciben diariamente. Sin embargo, existe una herramienta dentro de la propia app que permite detectar los archivos más pesados y eliminarlos para recuperar memoria.

Aunque suele hablarse de la “papelera de WhatsApp”, la aplicación no cuenta con una papelera de reciclaje tradicional en la que permanezcan todos los elementos después de ser eliminados. En cambio, ofrece una sección denominada “Administración de almacenamiento”, disponible tanto en Android como en iPhone.

Esta función permite visualizar cuánto espacio ocupa WhatsApp y revisar los archivos almacenados para decidir cuáles conservar y cuáles eliminar.

Cómo encontrar la “papelera” de WhatsApp

Para acceder a la herramienta hay que abrir WhatsApp e ingresar a “Ajustes”. Una vez allí, se debe seleccionar “Almacenamiento y datos” y posteriormente entrar en “Administración de almacenamiento”.

Dentro de esta sección aparecen diferentes opciones para identificar el contenido que ocupa espacio. El usuario puede revisar fotos, videos, documentos y otros archivos acumulados en sus conversaciones.

Para eliminarlos, solamente hay que seleccionar aquellos que ya no sean necesarios y tocar el ícono de la papelera. De esta manera, es posible recuperar espacio sin tener que borrar conversaciones completas.

Cómo vaciar los chats para conseguir más espacio

WhatsApp también permite vaciar una conversación individual o grupal. Para hacerlo, hay que abrir el chat, ingresar al menú de opciones y seleccionar “Vaciar chat”.

Antes de confirmar, la aplicación permite elegir si también se quieren eliminar los archivos multimedia almacenados en la galería del dispositivo.

También existe la posibilidad de vaciar todos los chats simultáneamente. Para hacerlo hay que ingresar en “Ajustes”, seleccionar “Chats” y posteriormente “Historial de chats”. Allí aparece la opción “Vaciar todos los chats”.

Vaciar una conversación no implica abandonar un grupo ni necesariamente eliminarlo de la pestaña principal de chats. Sin embargo, antes de borrar información importante es recomendable revisar cuidadosamente qué contenido se seleccionó.

Realizar periódicamente una limpieza de fotos, videos, documentos y audios acumulados en WhatsApp puede ayudar a recuperar una cantidad considerable de almacenamiento, especialmente en celulares con poca memoria disponible.