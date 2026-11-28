WhatsApp comenzó a implementar una nueva función que permite crear stickers con audio, una herramienta que cambia la manera de compartir imágenes y memes en las conversaciones. La novedad permite incorporar grabaciones de voz, frases y efectos sonoros a las pegatinas, sin necesidad de descargar aplicaciones externas.

La función, conocida como Sound Stickers, está integrada en el editor de stickers de WhatsApp y permite combinar imágenes estáticas o animadas con diferentes sonidos. Además, los destinatarios pueden reproducir el audio directamente desde la conversación.

Cómo crear stickers con audio en WhatsApp paso a paso

Los usuarios que ya tengan habilitada la herramienta pueden crear sus propios stickers sonoros desde la aplicación. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar a una conversación individual o grupal. Presionar el ícono de emojis junto al campo de escritura. Ingresar a la sección de stickers y seleccionar "Crear sticker". Elegir una fotografía o un video de la galería del celular. Buscar el nuevo ícono de ondas sonoras en el editor. Grabar una voz, seleccionar un archivo de audio o elegir un efecto disponible. Recortar el fragmento que se desea incorporar y escuchar la vista previa. Confirmar la creación y enviar el sticker al chat.

Los stickers creados a partir de fotografías pueden incorporar audios de hasta 10 segundos. En cambio, cuando se utiliza un video, es posible conservar hasta cinco segundos de su sonido original, según las primeras versiones de la herramienta.

Cómo funcionan los stickers con sonido

A diferencia de las notas de voz tradicionales, el audio queda asociado directamente a la imagen o animación del sticker. De esta manera, los usuarios pueden compartir una reacción visual acompañada por una frase, una voz o un efecto sonoro.

Para evitar reproducciones inesperadas, el sonido no se activa automáticamente cuando llega un mensaje. El destinatario debe tocar el sticker para escucharlo.

Además, las primeras implementaciones permiten que el audio se repita hasta tres veces durante la reproducción. Los stickers también pueden guardarse entre los favoritos y reenviarse a otros contactos.

Quiénes pueden utilizar los nuevos stickers de WhatsApp

La herramienta comenzó a habilitarse de manera gradual para algunos usuarios de Android y iPhone. Las primeras pruebas aparecieron en las versiones beta 2.26.47.1 de Android y 26.46.10.70 de iOS, aunque también hay cuentas seleccionadas que utilizan la versión estándar.

Esto significa que no todos los usuarios tienen disponible la opción de creación. Sin embargo, quienes todavía no pueden diseñar sus propios stickers sí pueden recibir los que envían otros contactos, reproducirlos, guardarlos y reenviarlos.

Por el momento, WhatsApp no confirmó una fecha para la disponibilidad general de esta función. Por eso, si todavía no aparece el ícono de audio en el editor, se recomienda mantener actualizada la aplicación desde Google Play Store o App Store y esperar su habilitación.