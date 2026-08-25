La cuenta regresiva para los Mundiales de Hockey sobre Patines comenzó y los seleccionados argentinos ya tienen definida su hoja de ruta. La Confederación Argentina de Patinaje oficializó el fixture de la fase de grupos para los equipos Senior Femenino, Sub-19 y Senior Masculino, que competirán en Paraguay.

Los encuentros tendrán como escenario el pabellón Oscar Harrison, ubicado en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay.

Los Mundiales Juvenil y Femenino se disputarán entre el 4 y el 10 de octubre, mientras que el Mundial Senior Masculino tendrá lugar del 11 al 18 de octubre.

El Senior Masculino debuta ante Francia

El seleccionado argentino Senior Masculino comenzará su participación el lunes 12 de octubre, a las 17:45, frente a Francia.

Luego, el equipo nacional enfrentará a Angola el martes 13, a las 20, mientras que cerrará la fase de grupos el miércoles 14, a las 20, ante Chile.

Tres partidos que marcarán el inicio del camino argentino en una zona con rivales de peso internacional.

El Sub-19 y una zona exigente

Por su parte, el seleccionado Sub-19 tendrá su debut el domingo 4 de octubre, a las 13:15, contra Suiza.

El segundo partido será el lunes 5, a las 20, frente a España, mientras que cerrará la fase de grupos el martes 6, a las 15:30, ante Italia.

El conjunto juvenil tendrá así tres compromisos para buscar la clasificación a la siguiente instancia del certamen.

El Senior Femenino también tiene fixture

El seleccionado Senior Femenino hará su presentación el lunes 5 de octubre, a las 15:30, ante Francia.

Luego, enfrentará a España el martes 6, desde las 20, y cerrará la fase de grupos el jueves 8, a las 20, frente a Chile.

Con el fixture confirmado, las tres selecciones argentinas ya conocen rivales, fechas y horarios para una competencia que reunirá en Paraguay a las principales potencias del hockey sobre patines.

La expectativa comienza a crecer y Argentina ya tiene definido el primer tramo del camino que buscará recorrer en busca de una nueva actuación destacada a nivel mundial.