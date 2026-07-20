X-Men, héroes míticos y 4 Fantásticos, salió el trailer de Avengers Doomsday

Marvel Studios presento el primer avance oficial de "Avengers: Doomsday", la pelicula que marcara el cierre del arco narrativo del multiverso desarrollado durante las ultimas tres fases. Tras la expectativa generada por un adelanto en CinemaCon, se confirmo que Robert Downey Jr sera el encargado de interpretar al Doctor Doom. El actor regresa al estudio para encarnar al villano luego de haber dado vida a Iron Man por mas de 10 años.

La historia anticipa una guerra de dimensiones multiversales donde los heroes deberan unir sus fuerzas para evitar la destruccion de la realidad. El material muestra un combate entre Thor, interpretado por Chris Hemsworth, y el nuevo antagonista. Tambien se destaca el regreso de Chris Evans como Capitan America tras los eventos ocurridos en "Avengers: Endgame".

La produccion oficializa la llegada de los integrantes de los "X-Men" al universo de Marvel,. Entre las figuras que aparecen en el video se encuentran el Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Ciclope y Gambito, este ultimo interpretado por Channing Tatum. El elenco cuenta con actores como Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden y Rebecca Romijn.

El equipo de los Cuatro Fantasticos tambien participara con las actuaciones de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. A ellos se suman los Thunderbolts, representados por Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Otros 10 o mas interpretes que forman parte de la entrega son Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta. El estreno esta previsto para el 17 de diciembre.