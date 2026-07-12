La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado. Luego de la victoria por 3-1 sobre Suiza en los cuartos de final, el capitán helvético Granit Xhaka compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales y recibió una inesperada respuesta de Emiliano "Dibu" Martínez, un gesto que rápidamente fue destacado por los hinchas.

El posteo de Granit Xhaka.

El experimentado mediocampista despidió la participación de su selección con un mensaje cargado de emoción y orgullo por el camino recorrido. "No estaba destinado a ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final y dejamos el corazón en la cancha. Este camino termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que logramos juntos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y nos apoyaron".

La publicación estuvo acompañada por imágenes que resumieron el recorrido de Suiza en el Mundial: el saludo protocolar con Lionel Messi antes del partido, la entonación del himno, distintas acciones del encuentro y la desazón tras la eliminación.

El gesto del Dibu que se volvió viral

Entre los miles de comentarios, uno llamó especialmente la atención. Dibu Martínez respondió con tres corazones rojos, un gesto simple pero que muchos interpretaron como una muestra de respeto y reconocimiento hacia Xhaka y el esfuerzo realizado por el seleccionado europeo.

La relación entre ambos nació durante su etapa en Arsenal, donde compartieron plantel y disputaron 21 partidos oficiales juntos. Además, fueron parte del equipo que conquistó la FA Cup 2019-20 y la Community Shield 2020-21, antes de que el volante iniciara una nueva etapa en el fútbol alemán.

Tras su paso por Bayer Leverkusen, donde fue una pieza importante del exitoso ciclo de Xabi Alonso, Xhaka regresó a la Premier League para incorporarse al Sunderland, recientemente ascendido a la máxima categoría inglesa.

Una Suiza que hizo historia

Más allá de la eliminación, Suiza cerró una de las mejores campañas de su historia en una Copa del Mundo. Tras superar la fase de grupos, eliminó a Argelia y luego dejó en el camino a Colombia por penales para alcanzar los cuartos de final, una instancia que no conseguía desde el Mundial de 1954.

Mientras tanto, la Selección Argentina ya dejó atrás ese desafío y ahora se enfoca en las semifinales, donde este miércoles enfrentará a Inglaterra desde las 16 (hora argentina) en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026.