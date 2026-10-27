Boca Juniors volvió a ser protagonista fuera de la cancha durante la Messi Cup que se disputa en Miami. Después de la imagen de Lionel Messi con la camiseta azul y amarilla, esta vez fue Luis Suárez quien posó con los colores del Xeneize. El delantero uruguayo, actual jugador del Inter Miami, se fotografió con la indumentaria del club argentino y generó una inmediata repercusión entre los hinchas.

La imagen fue difundida este martes 27 de octubre a través de las redes sociales oficiales de Boca, acompañada por un mensaje que despertó entusiasmo entre sus seguidores: "La grandeza reconoce a la grandeza".

El encuentro se produjo durante la participación del equipo juvenil de Boca en la Messi Cup, el certamen internacional que reúne a importantes instituciones del fútbol mundial. Suárez estuvo presente junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul para observar el partido entre el Xeneize y Flamengo, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos.

En ese contexto, el histórico goleador uruguayo tuvo la oportunidad de compartir un momento con representantes del club de la Ribera y posar con la camiseta azul y oro, en una postal que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El gesto llamó especialmente la atención porque Suárez estuvo cerca de convertirse en jugador de River Plate durante 2022. En aquel momento, el delantero mantuvo conversaciones para incorporarse al Millonario, aunque finalmente la operación no se concretó.

Messi también recibió una camiseta de Boca

La fotografía de Suárez se produjo apenas un día después de que Lionel Messi protagonizara una escena similar junto a Blas Armando Giunta, entrenador del equipo Sub-16 de Boca que participa en la competencia.

El histórico mediocampista xeneize le entregó al capitán de la Selección Argentina una camiseta como regalo de parte del presidente Juan Román Riquelme.

Durante una entrevista, Giunta reveló que inicialmente le había ofrecido una camiseta alternativa, pero Messi manifestó su preferencia por el modelo tradicional. "Se la guardó y me dijo: 'Dame mejor la azul y amarilla'", recordó el entrenador, quien contó que el rosarino finalmente se quedó con ambas prendas.

La imagen de Messi con la camiseta de Boca también se viralizó y generó numerosos comentarios entre los simpatizantes.

De esta manera, en apenas dos jornadas, el Xeneize consiguió fotografías con dos de los delanteros más reconocidos del fútbol internacional, ambos integrantes del plantel del Inter Miami.

Boca avanza en la Messi Cup

Mientras las fotografías de Messi y Suárez generan repercusión, los juveniles de Boca continúan su participación en el torneo que se desarrolla en Estados Unidos.

El equipo dirigido por Giunta comenzó la competencia con una victoria por 3 a 0 frente al Manchester City y posteriormente derrotó por 3 a 1 a la Unió Esportiva Cornellà de España.

En su tercer compromiso, Boca empató 1 a 1 frente a Flamengo, resultado que le permitió finalizar como líder de su grupo y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Oro.

Más allá de los resultados deportivos, la competencia también les permitió a los jóvenes futbolistas compartir momentos con figuras internacionales como Messi, Suárez y De Paul.

La fotografía del delantero uruguayo con los colores azul y oro se sumó así a las postales que dejó el torneo y volvió a despertar el entusiasmo de los hinchas de Boca en las redes sociales.