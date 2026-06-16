¿Y Argentina? Una tarotista anticipó al inesperado campeón del Mundial

La expectativa por el Mundial 2026 crece mientras millones de personas sueñan con repetir la consagración de Qatar 2022. En este clima de ilusión, una visión compartida por Mariam Caleiro generó repercusiones entre los seguidores del equipo nacional. La tarotista, reconocida por sus vaticinios sobre figuras como Luciana Salazar, Morena Rial, Jesica Cirio, Nicole Neumann y Facundo Arana, planteó un panorama complejo para la próxima cita deportiva.

A través de una pieza audiovisual difundida en redes sociales, la especialista brindó detalles sobre lo que percibe para los meses venideros. Según su mirada, el torneo podría estar marcado por situaciones externas de gravedad. La mujer expresó que "Ya tengo la predicción. Este año van a pasar muchas cosas. Puede haber catástrofes, virus... Ténganlo en cuenta, para que se cuiden". Este mensaje despertó inquietud entre los usuarios que ya organizan sus traslados para presenciar la competencia.

Al profundizar sobre el posible desenlace del juego, Caleiro arrojó un resultado que excluye a los dirigidos por Lionel Scaloni de la lucha por el título. La vidente analizó la posibilidad de que el evento no logre concluirse de la forma prevista. En ese sentido, ella sostuvo que "Si se juega va a ganar Países Bajos, pero parece que se va a suspender". De cumplirse este vaticinio, el trofeo quedaría en manos de la selección neerlandesa, aunque el desarrollo mismo del Mundial se encuentra bajo una advertencia de interrupción.

Estas afirmaciones circulan con rapidez mientras la Selección Argentina se mantiene concentrada en defender la corona obtenida hace cuatro años. Es importante destacar que estas lecturas carecen de fundamentos científicos o deportivos, basándose exclusivamente en la interpretación de las cartas. Mientras el debate se instala en el entorno digital, el plantel albiceleste continúa su preparación para intentar hacer historia una vez más en el certamen más importante del fútbol internacional.