¿Y la domiciliaria? Morena Rial podrá salir de su casa a pesar de la condena

Tras la salida de Marcelo D'Angelo luego del rechazo a la libertad condicional de la joven, Morena Rial cuenta nuevamente con el patrocinio de Alejandro Cipolla. El abogado, que mantiene un vínculo de amistad con ella y ya había logrado su liberación tras la detención inicial, decidió regresar al caso.

En sus redes sociales, el letrado informó que "He retomado la defensa técnica de Morena Rial porque entendí que su situación procesal se había complejizado y que era necesario volver a asumir su representation".

En una entrevista brindada a un programa de streaming, el defensor dio detalles sobre el nuevo rumbo del expediente. Cipolla explicó que "Solicité nuevas medidas de prueba. Entendí que no se estaba moviendo la causa de Morena".

El abogado sostiene que su clienta debería recibir beneficios procesales y aseguró que "Entendemos que ya debería estar en libertad, cualquier persona en este país lo estaría en sus mismas condiciones".

Uno de los ejes centrales será reforzar el área psicológica, tras el revés judicial previo en esa área. Ante esto, el profesional adelantó que "Voy a ampliar los informes de psiquiatras" para mejorar la situación técnica.

Asimismo, recientemente visitó a Rial para analizar alternativas de reinserción. Sobre ese encuentro, Cipolla precisó que "Hoy estuve con Morena para ver si empezamos con salidas laborales".

Según sus palabras, esta medida "Eso empezaría a mejorar su vida, estar en la calle y trabajar. También solicité que se le habiliten las redes sociales para que pueda desempeñarse como influencer". Esta es la quinta vez que la joven cambia de defensa desde el inicio de su proceso judicial.