Ya hace su show: la advertencia de Israel Adesanya para Sean Strickland

Israel Adesanya tiene lista su próxima tarea, la que será defender su cinturón ante Sean Strickland. UFC vuelve a Australia por segunda vez en 2023 con el UFC 293, el que se llevará a cabo el 9 de septiembre, siendo el primer espectáculo de la promoción en Sídney desde noviembre de 2017. El título de Peso Mediano estará en juego, con el africano enfrentándose al estadounidense. Por esto, "The Last Stylebender" habló en su canal de YouTube y fue furor.

"Nunca subestimo a nadie. Estaba pensando en Michael Bisping vs. Luke Rockhold. Cuando Bisping finalmente lo derrotó, tomó la pelea con una semana y media de anticipación o algo así, con dos semanas de anticipación. Entra allí, conmociona al mundo. Esa es una realidad posible. Mi trabajo es asegurarme de que no sea en esta realidad. Ese es otro universo paralelo, otra línea de tiempo", partió diciendo Adesanya.

Publicidad

Luego, Israel comentó: "Entonces como, sí. Soy muy consciente de los peligros que trae y las cosas en las que es realmente bueno. No me lo tomo a la ligera. Ustedes me verán, verán que he estado trabajando. No estoy subestimando a este tipo, pero al mismo tiempo, no lo estoy sobreestimando. Quiero que esto parezca fácil. Voy a hacer que esto parezca fácil debido al trabajo que estamos haciendo en este momento y la forma en que estoy trabajando en este momento. Solo lo se".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Duro análisis de Israel Adesanya

"Tiene una buena defensa, tiene un buen jab y, para ser honesto, está simplemente loco. El esta loco. Ese es el factor X. Pero de nuevo, yo también. Solo un bocazas hablando más alto que tú para tratar de parecer que tiene algo que decir. Él no tiene nada que decir, de verdad. Solo quiere, de nuevo, conozco al tipo. lo he visto Lo he presionado antes. Él no es - es para el espectáculo. Solo sé lo que es. Es por eso que la gente está emocionada por la conferencia de prensa porque ese es su lugar para brillar, supongo, pero también puedo rapear", aportó "Izzy".

Para sentenciar, Israel Adesanya comentó: "Solo decido cuándo uso mi boca y cuándo no. Si me está hablando a mitad de la pelea, se va a romper la mandíbula. Cuando estás hablando, no estás concentrado en la tarea que tienes entre manos. Mira a Paulo Costa, 'Vamos, 'Izzy'. Le estaba hablando físicamente. No usé mis palabras, usé lenguaje corporal con Costa. Verbalmente, no tengo que decir una mierda. Mi trabajo hablará y él me sentirá. Espero que me hable porque se romperá la mandíbula".