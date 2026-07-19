La Policía de San Juan desplegó un amplio operativo de seguridad en los alrededores de Plaza 25 de Mayo con motivo de la final del Mundial entre Argentina y España. El encargado del dispositivo es el comisario mayor José Casas, jefe interino del D3, quien explicó cómo estarán distribuidos los controles, las restricciones y la cantidad de efectivos destinados para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

"El operativo ya comenzó con cortes de tránsito sobre las calles Libertador, Córdoba, Alem y Rioja. El personal de Tránsito se encuentra trabajando en esos puntos y, de manera paralela, iniciamos los filtros de ingreso para quienes quieran acceder a la plaza", explicó Casas a DIARIO HUARPE.

El jefe policial detalló que los controles apuntan a evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes asistan. "No se permitirá el ingreso de personas que lleven bebidas alcohólicas ni elementos contundentes. Además, se realizarán palpados preventivos para garantizar que todos puedan disfrutar del evento con tranquilidad", señaló.

También confirmó que las motocicletas no podrán ingresar al sector. "La restricción busca evitar maniobras peligrosas y prevenir accidentes o lesiones que puedan producirse durante la concentración de personas", afirmó.

Patrimonio protegido

Como parte del operativo, la Policía dispuso medidas especiales para resguardar distintos espacios públicos y monumentos ubicados en el centro sanjuanino. La Catedral, la Peatonal y varios monumentos considerados patrimonio histórico permanecen vallados para impedir daños durante una eventual celebración.

"Se han protegido los sectores más sensibles para preservar el patrimonio de todos los sanjuaninos. El objetivo es prevenir cualquier hecho que pueda generar deterioros", indicó el comisario mayor.

Más de 350 efectivos

Casas confirmó que el operativo contará con una importante presencia policial. "Tenemos alrededor de 350 efectivos, a los que se suman personal de Tránsito, grupos especiales y cadetes que estarán distribuidos especialmente en la zona peatonal y los accesos a la plaza", explicó.

El mensaje para quienes concurran al lugar fue claro. "Pedimos que sea un festejo en paz, con respeto entre todas las personas. También solicitamos que nadie se suba a monumentos, semáforos u otras estructuras, porque cualquier daño termina perjudicando a toda la comunidad y luego debemos afrontarlo entre todos", concluyó.