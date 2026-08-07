Los sanjuaninos que pierdan o sufran el robo de su Documento Nacional de Identidad (DNI) ya no deberán realizar una denuncia policial para iniciar el trámite de reposición. La modificación fue anunciada por el Gobierno provincial y apunta a simplificar el procedimiento, permitiendo que la gestión se realice directamente en las oficinas habilitadas del Registro Civil.

Con este cambio, quienes necesiten un nuevo ejemplar del DNI podrán presentarse en los registros civiles, delegaciones o centros de documentación habilitados para iniciar el trámite, sin necesidad de cumplir con el paso previo de acudir a una comisaría. También continuará disponible la posibilidad de realizar gestiones a través de los canales digitales oficiales.

Cómo hacer el trámite

Desde el Registro Civil recordaron que continúa vigente la modalidad de DNI Exprés para quienes necesiten recibir el documento en un plazo más corto.

El trámite puede realizarse en la sede central del Registro Civil, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, o en las delegaciones zonales. La atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 14, por orden de llegada y sin turno previo, sujeto a la capacidad operativa. La entrega del DNI Exprés demora entre 48 y 96 horas hábiles aproximadamente.

Cuánto cuesta renovar el DNI

Los valores vigentes son:

DNI regular: $10.000.

DNI Exprés: $26.000.

DNI para extranjeros: $20.000 (común) y $36.000 (Exprés).

Con esta modificación, el Gobierno provincial busca reducir la cantidad de trámites que deben realizar los ciudadanos para recuperar su documentación y agilizar la atención en las oficinas del Registro Civil.