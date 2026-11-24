El primer vuelo regular sin escalas entre Israel y la Argentina saldrá de Tel Aviv el domingo 29 de noviembre y tiene previsto aterrizar en Ezeiza el lunes 30 a las 5.40. Pocas horas después, a las 10.45, el mismo avión de El Al regresará a Israel con los primeros pasajeros que hagan el trayecto directo desde Buenos Aires.

La aerolínea israelí tendrá dos frecuencias semanales por sentido. Los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion partirán los domingos y martes, mientras que las salidas desde Ezeiza serán los lunes y miércoles. Los pasajes ya están a la venta y la tarifa de lanzamiento parte de US$773 por tramo.

Cuánto dura el vuelo y a qué hora llega

La programación del vuelo inaugural prevé que el avión despegue de Tel Aviv a las 18.15, hora israelí, y llegue a Buenos Aires a las 5.40, hora argentina. Aunque el reloj marque poco más de once horas entre la salida y la llegada, por la diferencia horaria el viaje dura 16 horas y 25 minutos.

En sentido inverso, el vuelo directo desde Ezeiza demandará alrededor de 15 horas y 15 minutos, con llegada prevista a Tel Aviv a las 7 del día siguiente, hora local. El Al cubrirá los más de 12.000 kilómetros de la ruta con aviones Boeing 787-9 Dreamliner de 271 asientos.

Hasta ahora, un pasajero que viajaba entre las dos ciudades tenía que combinar vuelos en aeropuertos como Madrid o Roma y sumar el tiempo de espera de la conexión. La nueva ruta elimina esa escala para quienes salen de Buenos Aires. El primer avión será recibido con una ceremonia de bienvenida en Ezeiza antes de regresar a Israel.

Cuánto cuestan los pasajes y qué incluyen

La referencia de lanzamiento es de US$773 por tramo y de US$1.349 por ida y vuelta en clase turista. Entre las prestaciones informadas para la tarifa promocional figuran el equipaje de mano, una valija de hasta 23 kilos en bodega, las comidas y la selección de asiento.

En clase ejecutiva, las tarifas difundidas llegan hasta US$7.000. El precio final depende de las fechas elegidas y de los asientos disponibles. Con dos salidas semanales desde cada ciudad, los días de vuelo también pesan a la hora de combinar la ida y la vuelta.

El acuerdo que permitió abrir la ruta

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó en mayo la programación de los vuelos. Ese mismo mes se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 6/2026, que autorizó a El Al Israel Airlines a operar servicios regulares de pasajeros y cargas entre ambos países.

La habilitación se apoyó en el acuerdo de transporte aéreo de 2017 y en el memorándum de Cielos Abiertos firmado en Jerusalén en abril de 2026, durante la visita del presidente Javier Milei a Israel. La primera ruta regular que se pone en marcha bajo esa programación conecta los aeropuertos de Ben Gurion y Ezeiza.

Según la Embajada argentina en Israel, cerca de 34.000 turistas israelíes visitaron la Argentina en 2025. Además del turismo, el servicio está dirigido a quienes viajan por trabajo o para visitar a familiares. Para esos pasajeros, la novedad es poder hacer el tramo entre Buenos Aires y Tel Aviv en un solo vuelo.