Ya se pueden comprar entradas físicas para Pimpinela en la boletería del Cantoni

El esperado regreso de Pimpinela a San Juan suma una nueva opción para sus seguidores: la venta de entradas en formato físico ya se encuentra habilitada en la boletería del Estadio Aldo Cantoni.

Según informaron desde la organización, los tickets pueden comprarse de manera presencial todos los días en el horario de 10 a 18 horas. Esta modalidad se suma a la venta online ya disponible, ampliando las alternativas para el público que desee asistir al espectáculo.

El show, titulado “Noticias del Amor”, se presentará el próximo 25 de abril a las 21 horas en el emblemático estadio sanjuanino. Sobre el escenario, Lucía Galán y Joaquín Galán repasarán los grandes éxitos que marcaron generaciones, junto a nuevas propuestas que forman parte de su última gira nacional.

La venta presencial permite acceder a todas las ubicaciones disponibles, con precios que parten desde los $50.000 para el sector general. También se ofrecen opciones intermedias como Platea Este, Platea Oeste y sectores Gold.

El espectáculo forma parte de la gira argentina 2026 del dúo, en un momento destacado de su carrera tras haber recibido el Premio Konex a la Trayectoria. La propuesta combina música, narrativa y una puesta en escena que recorre la evolución de las relaciones a lo largo del tiempo, con el sello característico que convirtió a Pimpinela en un fenómeno popular.

Con alta expectativa en la provincia, la venta de entradas en boletería se presenta como una alternativa clave para quienes prefieren adquirir sus tickets en persona y asegurar su lugar en una de las citas musicales más esperadas del año.