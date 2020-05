Ya son 40 casos de estafas a beneficiarios del IFE, fueron engañados por cordobeses

En la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan ya contabilizan unas 15 denuncias de personas con beneficios sociales de Anses que fueron estafados a través de llamados telefónicos. Los mismos fueron realizados desde la provincia de Córdoba en su mayoría y de la provincia de Buenos Aires, en menor medida.

A lo largo del mes de abril en la Central de Policía habían recibido otras 26 denuncias de víctimas que cayeron engañadas de la misma manera: recibieron un llamado telefónico de personas que se hacen pasar por funcionarios de Anses y que con maniobras engañosas los convencieron de ir hasta un cajero donde les indicaron los pasos a seguir hasta que les hicieron sacar un préstamo. Luego terminaron transfiriendo el monto obtenido a cuentas que ellos les indicaron.

Los montos van desde los $30.000, $40.000 y hasta $100.000. Para despistar, los estafadores en ocasiones les solicitaron a los damnificados claves de home banking y token para que ellos mismos operaran hasta obtener y transferir el dinero a sus cuentas.

Durante mayo hasta este miércoles en la sección policial recibieron otras 15 denuncias por hechos similares e incluso una mujer denunció que por teléfono le dijeron que había ganado un teléfono celular de alta gama (un Samsung A30) y terminaron estafándola por $50.000, según las fuentes consultadas.

Desde la Policía indicaron que la Justicia ya logró identificar al menos a 13 personas titulares de cuentas bancarias a las que fueron desviados los fondos de las estafas y, por lo tanto, se libró orden de captura nacional, inhibición y bloqueo de sus cuentas bancarias, la mayoría de la provincia de Córdoba y unos pocos de Buenos Aires.

Hasta el momento no hay detenidos y desde la Policía continúan recomendando que no sigan indicaciones por teléfono de personas que se hacen pasar por empleados de Anses porque por esta vía el organismo nacional no se hace ningún trámite.

Solicitan cortar la comunicación cuando ofrecen promociones o premios de alguna empresa de cualquier tipo y mucho menos ofrecer datos personales o de documentos o tarjetas de crédito a estos desconocidos.