La cifra de víctimas por la devastadora inundación que golpeó Nepal y la región fronteriza con el Tíbet continúa en aumento. Según las últimas autoridades, al menos 547 personas murieron en Nepal, mientras que otras cinco fallecieron en el lado chino de la frontera. Además, cientos de personas permanecen desaparecidas.

El desastre ocurrió el miércoles y provocó una gigantesca riada que arrasó pueblos, viviendas, caminos y puentes. La fuerza del agua y el barro dejó amplias zonas cubiertas de escombros y complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Temor por nuevas inundaciones

A la tragedia se sumó ahora una nueva amenaza. Las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de que una represa natural formada por el material arrastrado por el desastre vuelva a desbordarse, lo que podría generar nuevas inundaciones en las zonas ubicadas río abajo.

El desprendimiento de hielo, rocas y sedimentos generó un bloqueo natural en uno de los cursos de agua de la región. Detrás de esa barrera se acumuló una importante cantidad de agua, por lo que los organismos de emergencia vigilan de manera permanente su evolución.

La situación obligó a adoptar medidas preventivas y a trasladar a personas hacia sectores considerados más seguros. El temor a una nueva crecida también complicó temporalmente las tareas de rescate.

Miles de desaparecidos

Mientras crece el número de fallecidos, los equipos de emergencia continúan buscando a cientos de desaparecidos. Entre ellos hay residentes locales y numerosos extranjeros que se encontraban en la región por actividades turísticas o peregrinaciones.

Las autoridades y los equipos de rescate trabajan entre grandes cantidades de barro y escombros, mientras helicópteros y efectivos de seguridad son utilizados para llegar a las zonas más aisladas.

En Nepal ya fueron rescatadas miles de personas, aunque las condiciones meteorológicas y el peligro de nuevas inundaciones dificultan las tareas.

Una región devastada

La inundación destruyó importantes sectores de infraestructura. Decenas de puentes y kilómetros de caminos quedaron afectados, mientras localidades enteras fueron golpeadas por la corriente de agua, barro y rocas.

El fenómeno también tuvo consecuencias del otro lado de la frontera, en el Tíbet chino, donde se registraron cinco muertes y cientos de desaparecidos.

La emergencia mantiene en alerta a Nepal y China, que monitorean los cursos de agua y las represas naturales formadas después del desprendimiento.

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes, el principal temor ahora es que una nueva liberación de agua provoque otra riada y agrave todavía más una tragedia que ya dejó cientos de muertos y miles de personas afectadas.