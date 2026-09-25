La causa por el asesinato de Leonel Santino Ortiz, el niño de 7 años que murió baleado en Las Heras, Mendoza, tuvo un nuevo avance: tres sospechosos fueron imputados y el expediente ya cuenta con cuatro acusados. La calificación aplicada a los nuevos detenidos es homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, un delito cuya única pena prevista es la prisión perpetua.

Los tres nuevos imputados son Ticiana Yamil Cabrera Campaña, de 21 años; Marcos Ernesto Castillo Ferreyra, de 23; y un adolescente de 17 años cuya identidad no fue difundida por tratarse de un menor. Todos quedaron vinculados a la misma causa en la que ya estaba acusado Cristian Alejandro Cabrera Ramírez, de 48 años, detenido al día siguiente del crimen.

En el caso de Cabrera Ramírez, además del homicidio agravado, también se le atribuye una tentativa de homicidio agravado. Esa acusación está relacionada con las heridas sufridas por Matías Ortiz, hermano de Leonel, quien fue alcanzado durante el mismo ataque.

Cabrera Campaña, hija de Cabrera Ramírez, y Castillo Ferreyra fueron localizados durante un allanamiento en una vivienda del barrio 25 de Mayo, en Las Heras. En ese domicilio, los investigadores secuestraron una campera roja. El adolescente, por su parte, fue detenido en el barrio Nuestra Señora de la Esperanza, donde la Policía incautó dos teléfonos celulares.

Mientras se incorporan nuevas pruebas, los cuatro imputados continuarán detenidos. La investigación está a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió cerca de las 21 del lunes 14 de septiembre en el asentamiento Villa Junín. Según los testimonios reunidos por los investigadores, varias personas llegaron en un auto rojo hasta la casa de la familia Ortiz y comenzaron a disparar contra la vivienda.

Leonel fue alcanzado por tres disparos. Tras el ataque, lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Carrillo, pero murió como consecuencia de la pérdida de sangre que le provocó un shock hipovolémico. En la misma balacera, su hermano Matías sufrió una herida en una oreja.

Hasta ahora, la hipótesis que analiza la Justicia ubica el origen del conflicto unas horas antes. Cabrera Campaña habría denunciado un supuesto robo y, de acuerdo con la reconstrucción del caso, integrantes de su familia habrían señalado como responsables a Matías Ortiz y a Daniel, otro de los hermanos de Leonel.

Después de ese episodio, un grupo de personas habría ido hasta la casa de los Ortiz para reclamar la devolución de los objetos. La secuencia terminó en el ataque armado y los investigadores también intentan establecer si hubo un intento de incendiar la construcción.

La hermana mayor del niño relató ante medios locales que Leonel estaba en el patio cuando comenzaron los disparos y sostuvo que no tenía ninguna participación en el conflicto que había ocurrido previamente.

Con cuatro personas ya imputadas, la pesquisa continúa enfocada en establecer cuántos atacantes intervinieron, qué armas se usaron y qué participación habría tenido cada uno de los detenidos.