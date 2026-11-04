La primera Ronda de Negocios del RIGI en Rosario dejó un balance contundente y, al mismo tiempo, abrió un interrogante sobre la próxima sede. Según publicó el medio especializado Energy Report (de Ámbito Financiero), la segunda edición se realizaría en Córdoba antes de fin de año. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía de la Nación aún no hay una confirmación oficial y otras versiones periodísticas mencionaron a Catamarca como alternativa.

El encuentro de Rosario, organizado por el Ministerio de Economía, reunió a 2.500 proveedores, 45 grandes empresas y representantes de 43 proyectos de minería, energía e infraestructura. El objetivo central fue vincular la masa de inversión comprometida bajo el RIGI con el entramado productivo nacional. Para las mineras, el salto de calidad para la próxima ronda será profundizar la segmentación y sumar proveedores estratégicos, como fabricantes de equipos originales y firmas de ingeniería, que no siempre tienen contacto directo con las operadoras.

La pulseada por la sede de la próxima ronda nacional del RIGI se concentra en dos provincias. Córdoba aparece en la versión de Energy Report, mientras que Manuel Gómez Bello, presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros (Fapromin), ya planteó la posibilidad de que una próxima ronda se realice en Catamarca. Fapromin agrupa a cámaras de proveedores de Salta, Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz, por lo que su pedido tiene peso territorial.

La experiencia de San Juan

Más allá de la sede, las operadoras que trabajan en San Juan ya palpitan la próxima edición. Desde Vicuña, el proyecto de cobre de BHP y Lundin en Iglesia, valoraron el espacio de Rosario como una instancia para "fortalecer el entramado productivo nacional, acercar capacidades, promover alianzas estratégicas y seguir construyendo una cadena de valor minera cada vez más integrada y competitiva".

Por su parte, Jorge Montaldi, gerente de Asuntos Institucionales de Glencore Argentina, expuso en nombre de El Pachón y destacó "la necesidad de acompañar a los proveedores en el fortalecimiento de sus capacidades para alcanzar los estándares que requieren los grandes proyectos mineros". La visión de Glencore apunta a que los proveedores no solo vendan, sino que puedan sostener la exigencia operativa de proyectos de clase mundial.

Mientras tanto, miles de empresas del país quieren entrar al negocio minero y esperan que estas rondas sean una buena entrada.