Tras la expectativa generada por el regreso de Divididos a San Juan, este miércoles se confirmó la habilitación de la venta presencial de entradas para el recital que la histórica banda de rock argentino ofrecerá el próximo sábado 6 de junio en el Estadio Aldo Cantoni.

Según informaron los organizadores, los tickets ya pueden adquirirse en las boleterías del estadio, que permanecerán abiertas todos los días de 10 a 20 horas. La modalidad se suma a la venta online que continúa disponible a través de la plataforma Ticketek.

El concierto marcará el regreso de la banda liderada por Ricardo Mollo a la provincia luego de tres años de ausencia. La presentación forma parte de la Gira 2026 y representa uno de los eventos musicales más convocantes del año en San Juan.

Con más de tres décadas de trayectoria, Divididos se consolidó como una de las referencias fundamentales del rock nacional. Su propuesta combina potencia sonora, virtuosismo musical y un repertorio que atraviesa generaciones, con clásicos como "¿Qué ves?", "Par mil", "Spaghetti del Rock" y "Ala Delta".

Desde el anuncio realizado a fines de 2025, la vuelta de la denominada "Aplanadora del Rock" despertó gran expectativa entre los seguidores sanjuaninos, que aguardaban una nueva presentación de la banda en la provincia.

Una noche con los grandes clásicos

El show previsto para el 6 de junio promete un recorrido por los principales éxitos del grupo, además de composiciones de etapas más recientes. Como ocurre habitualmente en sus presentaciones, se espera una puesta en escena centrada en la música y en el vínculo directo con el público.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas de manera presencial en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni o a través de la plataforma oficial de venta online. La organización recomienda comprar los tickets únicamente por los canales habilitados para evitar inconvenientes.

La cuenta regresiva ya comenzó y San Juan se prepara para recibir nuevamente a una de las bandas más influyentes y convocantes de la historia del rock argentino.