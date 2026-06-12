San Juan tendrá su representante en la próxima edición de Miss Trans Argentina. Se trata de Erica Yanela Bustos, una joven de 29 años oriunda de Angaco que, impulsada por un sueño que acaricia desde hace años, decidió tomar las riendas de su propia postulación. Ante la ausencia de un concurso provincial este año, Yanela se encargó de realizar las gestiones necesarias para asegurar su lugar en la pasarela nacional.

“En realidad es algo que vengo deseándolo siempre y ahora me presente en Córdoba porque lo estoy autogestionando yo”, explicó la candidata en diálogo con DIARIO HUARPE.

La cita será el 14 de junio en Córdoba Capital, donde participará de una agenda que incluye desayunos de presentación con el resto de las candidatas, almuerzos de camaradería y, finalmente, la gala de elección durante la noche en Zen Disco. A pesar del esfuerzo económico y logístico que implica el viaje, Yanela destaca que su motivación va más allá de un galardón:

“No busco una corona o una banda, sino representar a San Juan de la mejor manera que se pueda y sobre todo el corazón de los sanjuaninos, porque el corazón de los sanjuaninos es lo más humilde que puede haber”.

Oriunda de Angaco, Yanela se muestra tal cual es con orgullo e ilusión. (Gentileza)

Historia de vida y apoyo familiar

La identidad de Yanela se forjó desde temprana edad en un entorno que, lejos de las barreras que suelen enfrentar muchas personas de la comunidad, le brindó contención. “Siempre me sentí como femenina”, relató, recordando que a los 14 años tomó la valiente decisión de compartirlo con su entorno.

“Gracias a Dios recibí el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos. No fue tan difícil para mí, pero sí todavía existen estigmas”, reflexionó.

(Gentileza)

Para la representante sanjuanina, el camino de la comunidad trans aún enfrenta desafíos culturales importantes. En ese sentido, Yanela es contundente al diferenciar la tolerancia del respeto real:

“No es una cuestión de aceptación, sino que es una cuestión de que respeten la decisión de los demás”.

Esa misma fortaleza es la que hoy la lleva a Córdoba, superando temores previos: “Primero no me animaba, no sentía esa valentía, esa fortaleza de poderlo hacer, pero hoy sí me animé y dije: '¿por qué no?'”.

(Gentileza)

Cómo apoyarla desde San Juan

La competencia también incluye una instancia de participación ciudadana a través de las redes sociales. Se otorgará una banda de “Miss Social” que se define mediante el apoyo del público en las plataformas digitales.

Para colaborar con Yanela, los sanjuaninos pueden seguir las cuentas de Instagram de la organización (@zendiscoresto) y de la propia candidata (@erysjok), donde se habilitarán las fotos para la votación popular. “Ahí van a subir una foto mía y hay que estarle dando like a esa foto”, explicó Yanela, quien espera que el calor de su provincia la acompañe en este desafío nacional.