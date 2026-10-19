Yanina Latorre acusó a una famosa de "robarle" y estalló la bomba en la TV

Yanina Latorre desató un nuevo enfrentamiento mediático al apuntar sin rodeos contra Nora Colosimo tras su reciente llegada al panel del programa televisivo LAM. La angelita utilizó sus historias de Instagram para expresar su molestia con la madre de Wanda Nara y acusarla de querer copiar su estilo en la pantalla chica.

En sus publicaciones en redes sociales, la comunicadora se dirigió directamente a la invitada del ciclo conducido por Ángel de Brito, donde se debatieron detalles del vínculo con Mauro Icardi. "Norita, me imitás, te peleaste con más de la mitad de las angelitas", expresó la panelista para cuestionar la actitud de la mediática durante las emisiones.

Lejos de detener sus descargos, la figura del espectáculo elevó la tensión de sus posteos con exigencias dirigidas a la madre de la conductora de MasterChef Celebrity. "Inventate un personaje. Yanina soy yo", lanzó la integrante del panel, exigiendo que busque su propio perfil en el medio.

Para remarcar la diferencia entre ambas, la periodista sumó otro mensaje con su característico tono irónico tras señalar que es única e irrepetible como un copito de nieve. En la misma jornada anticipó que pronto se encargaría de la madre de la mediática por una entrevista sobre el conflicto familiar.

Antes de cerrar sus publicaciones y tras las repercusiones por el llanto de la invitada en vivo, la histórica panelista lanzó una frase categórica para marcar terreno. "Igual, torta frita nunca llega a macaron", sentenció la mediática para burlarse de las comparaciones y reafirmar su vigencia en el programa.

Por el momento, la madre de las famosas no respondió a las duras declaraciones publicadas en internet. La falta de contestación incrementa la expectativa del público sobre el posible cruce cara a cara que podrían protagonizar en las próximas emisiones del programa televisivo.