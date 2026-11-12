Yanina Latorre acusó de operación política la carpa VIP para ver al Papa

Yanina Latorre, Florencia de la V y Marcela Tinayre quedaron en el centro de la controversia tras la celebración religiosa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles de Palermo. Luego de que Florencia de la V diera sus explicaciones y Marcela Tinayre desmintiera categóricamente su asistencia, la panelista de El Observador decidió romper el silencio por el escándalo que despertaron sus videos en las redes sociales sobre el sector exclusivo.

Durante su ciclo radial, la conductora enfrentó los cuestionamientos por su presencia en el predio y por el tono descontracturado de sus publicaciones digitales. "Creo que si a alguien le molestó, y entiendo que puede haber molestado, no es con nosotros. No tengo la culpa de que me hayan invitado", expresó inicialmente para desligarse de cualquier responsabilidad directa por la organización del evento multitudinario.

La comunicadora argumentó que recibió el pase sin solicitarlo y que decidió concurrir debido a la relevancia histórica de la ceremonia en Buenos Aires. "Creo que muchas de las personas que critican, si las hubieran invitado, por ahí, hubieran ido. No pedí ni exigí nada, me llegó una invitación y la acepté. Me parece que era un hecho histórico", señaló antes de remarcar que "este tipo de invitaciones, cuando va el papa o personalidades, existen en todo el mundo".

En esa misma línea, sostuvo que su accionar fue completamente transparente y trasladó el foco de las explicaciones hacia los responsables de armar la lista de invitados. "No cometí ningún delito, ilícito, no hice nada raro, no conseguí una entrada por izquierda, no hice nada. Había un montón de personas. Si no están de acuerdo con los invitados, creo que el que tiene que dar explicaciones, porque el criterio de invitación no lo conozco, es el que invitó", disparó al aire.

Asimismo, brindó detalles precisos sobre cómo funcionó la logística desde su arribo al lugar y cuánto tiempo permaneció en el espacio cuestionado. "No pedí una carpa ni comida. No hice nada. Estuvimos una hora en una carpa que no pedí, no contraté, no saqué ni pagué, y después pasamos a las sillas donde estábamos nosotros y los curas. Había un montón de gente", explicó sobre las instrucciones que siguió paso a paso.

Con el avance de su descargo, la periodista atribuyó la ola de repudio en las plataformas digitales a una maniobra intencionada en contra de su imagen por motivos ideológicos. "Todo el mundo me insulta y me pega, pero acá estamos en medio de una pegada política", denunció con firmeza. Luego profundizó su postura al afirmar que "das la cara cuando robaste, mataste o cuando hiciste algo ilícito. A mí me invitaron, fui y a partir de ahí fui haciendo las cosas que me iban diciendo, hasta que me senté en mi silla, vi la misa y lo agradecí".

Para reforzar su teoría sobre el origen de los ataques virtuales, aseguró que las reacciones iniciales habían sido favorables hasta que intervino un factor externo. "Todo era normal hasta que a las cinco horas empezó una suerte de opereta", lanzó al diferenciar las supuestas operaciones de la opinión de la gente común. Sin embargo, también dedicó un espacio para ofrecer disculpas públicas a quienes se sintieron heridos: "Si a la gente, al pueblo, a los ciudadanos y a los argentinos los ofendí en algo, les pido perdón y no se me caen los anillos".

Por último, buscó aclarar el estilo habitual de sus contenidos en internet para demostrar que nunca tuvo intención de burlarse de los peregrinos que acamparon durante horas. "Por ahí hago un contenido socarrón y conté la misa como cuento la muerte de mi papá, del perro o una pelea con Diego. No la quise frivolizar, no quise faltarle el respeto ni a los fieles ni a la gente que estaba ahí", concluyó.