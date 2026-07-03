Yanina Latorre amenazó a Icardi: "Y si tengo foto, tengo chats"

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la conductora revelara información sobre la situación sentimental del futbolista y la China Suárez. Según la primicia brindada en SQP, el matrimonio habría mantenido una fuerte discusión que derivó en que la actriz abandonara la Casa de los Sueños para instalarse con sus hijos en su propiedad del Barrio San Jorge.

Esta versión provocó una reacción inmediata del jugador, quien utilizó sus redes sociales para calificar a la periodista como "una pobre mujer" a la que la fama le llegó "tarde". En sus mensajes, el deportista afirmó que ella no tenía talento y la tildó de "cornuda".

Ante el ataque, Latorre utilizó su espacio televisivo para realizar un descargo donde le manifestó al jugador que "sos digno de lástima". Sin embargo, la respuesta no terminó allí, ya que posteriormente publicó la imagen de Franco Deambrosi, un piloto de TC Pista Pick Up de 26 años. Junto a la fotografía, la panelista escribió "te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos".

Aunque no mencionó explícitamente un vínculo entre el corredor y Suárez, la conductora advirtió que "si tengo foto, tengo chats y pruebas. Besis". De esta manera, el conflicto escala mientras se aguardan nuevas evidencias que Latorre aseguró poseer tras el cruce público.