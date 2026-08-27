Yanina Latorre, amiga de los Stoessel, contó una horrible situación que vivió

En el marco de la reciente polémica familiar, se revelaron detalles sobre el manejo económico que los padres de la cantante Tini Stoessel ejercían sobre sus finanzas, situación que fue calificada con la frase "Me horrorizó" por la conductora Yanina Latorre. Latorre, quien mantuvo una relación de amistad cercana con Mariana, la madre de la artista, decidió distanciarse y posteriormente dar a conocer el trasfondo del control patrimonial en medio del proceso de auditoría que la cantante inició para informarse sobre sus propios bienes.

Según la información provista, los inconvenientes comenzaron a manifestarse a medida que la carrera de la joven se expandía, momento en el cual "El problema surgió cuando empezó a crecer". En su programa de radio en la emisora El Observador 107.9, la conductora expuso el nivel de restricción financiera que sufría la intérprete y afirmó que "Ella quería tener una cuenta para tener efectivo y usar, pero el padre no se la habilitaba. Un horror". Asimismo, justificó la postura de la artista al demorar la fiscalización de sus ingresos explicando que "estas familias te crían para que vos no hagas planteamientos. Tini no conoce otra vida". De acuerdo con su testimonio, la cantante vivió con sus progenitores en un pequeño departamento trasero hasta que se mudó con el futbolista Rodrigo De Paul, momento en el que tuvo que recurrir a una vivienda prestada por un amigo debido a que no disponía de propiedades a su nombre.

El control sobre los gastos diarios de la artista también fue detallado por Latorre, quien aseguró que "A mí me han contado que cuando Tini sale con los amigos, no tiene para pagar el uber, ni la comida porque no le habilitan". La conductora añadió una vivencia personal directa al señalar que "Sí vi, que cada vez que Tini usa la tarjeta, a los padres les suena una alarma y ellos ven dónde está gastando. Cuando lo vi, me horrorizó".

La tensión patrimonial se incrementó cuando la cantante intentó adquirir inmuebles con su propio patrimonio, viéndose imposibilitada por la negativa familiar. Al respecto, se conoció que "Esta pelea inició cuando estaba de novia con Rodrigo, la primera vez. Se fue a vivir a Madrid con él, se quiso comprar una casa para vivir juntos y el padre le dijo que no". La falta de control de la cantante sobre su propio dinero fue descrita por la panelista, quien sostuvo que "Tini no tiene idea de dónde está la plata, ni en qué está invertida, no sabe nada de su patrimonio". Latorre cuestionó públicamente las trabas impuestas a la artista para comprar una vivienda en la ciudad de Miami, argumentando que le fue negada con la excusa de que ya existía una propiedad familiar perteneciente a sus padres, y expresó la contradicción diciendo "¿Cómo una chica de 29 años y con 70 palos en el banco no puede comprarse lo que quiere?". A pesar de detallar estas conductas, la conductora aclaró que considera que no existió una intención dañina por parte de Alejandro Stoessel.

Como hipótesis del funcionamiento financiero de los Stoessel, Latorre manifestó que "Yo creo que tenían una cuenta general de donde gastaban todos. Un día, ella se quiso separar de ahí y le soltaban de a 5000". Además, reflexionó sobre la reacción del padre de la cantante ante la auditoría y la búsqueda de independencia, señalando que "Pienso que Alejandro nunca creyó que iba a llegar este día". En este proceso de autonomía, la conductora expresó su apoyo manifestando "Celebro que le esté pasando esto a Tini Stoessel". El distanciamiento también abarcó el plano de la salud mental de la artista, ya que Latorre reveló que "Ellos le habían conseguido una terapeuta. Cuando se separó de Rodrigo, ella eligió a otra que consiguió en España y se liberó. Eso les molestó muchísimo". Durante la misma emisión radial, la conductora protagonizó un cruce de opiniones con Pilar Smith, donde se registraron las declaraciones "Yo no miento, sos mala compañera" y "NO TE NECESITO PARA VIEWS".