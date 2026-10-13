Yanina Latorre anunció que se va de América y reveló qué pasará con SQP

Yanina Latorre aclaró en las últimas horas el motivo por el cual el programa SQP no salió en vivo durante el feriado y aprovechó la oportunidad para comunicar una novedad sobre su futuro inmediato. La conductora estuvo presente en el estudio junto a su equipo de trabajo pero transmitieron informes antiguos por disposición de la empresa televisiva.

Ante las reiteradas consultas de sus seguidores en las redes sociales, Yanina Latorre explicó la situación desde sus historias de Instagram donde señaló que para todos los que preguntaban hoy no salieron en vivo por decisión del canal ya que ella hubiera ido en vivo pero son decisiones que no dependen de su voluntad.

Además de dar estas explicaciones la presentadora anunció que se ausentará de la pantalla chica por unos días debido a un viaje proyectado hacia Europa. Durante la emisión del ciclo confirmó de manera sorpresiva que los deja por unos días porque se va a Madrid y que va a estar Sabrina acá reemplazándola en la conducción.

De esta manera se supo que Sabrina Rojas quedará a cargo de la conducción del formato durante el tiempo que dure la ausencia de la panelista. Aunque no se precisaron las fechas exactas de su regreso a Argentina, trascendió que el viaje estaría vinculado a una propuesta de trabajo que la mediática recibió recientemente.