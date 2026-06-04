El desembarco de Marina Calabró y Luis Ventura en América ya estaba marcado por la polémica debido a la salida de Karina Mazzocco, pero ahora se sumó un nuevo escándalo. Según explicó Walter Leiva en Puro Show, "El martes fue un día de furia en el canal porque en la tarde habían presentado la promo del programa nuevo, que debuta el lunes".

Al parecer, el malestar surgió cuando Yanina Latorre regresó de sus vacaciones y vio el clip promocional. El periodista detalló que "Yanina Latorre volvió de sus vacaciones, vio la promo y se armó tremendo bolonqui en el canal por el título que le pusieron a Calabró. La dama del espectáculo".

La situación escaló al punto de que el material audiovisual fue retirado de la programación y de las redes sociales. Al respecto, se señaló que "Desapareció todo de todos lados la promo directamente" tras el revuelo interno. En medio de los rumores, Nancy Duré señaló que "Luis Ventura es el hombre de los secretos" por su tradicional programa de los sábados por la noche.

Ante esta situación, la propia Marina Calabró se mostró desconcertada por lo sucedido. Al ser consultada sobre la desaparición de los anuncios, respondió que "Me entero por vos. Voy a averigüar" con evidente sorpresa.

Sobre la posibilidad de que a su colega le hubiera molestado el apodo elegido por la producción, ironizó con que "Me hubiera enterado... ¿A quién le va a molestar?". Finalmente, la conductora descartó cualquier tipo de celos profesionales y aseguró que "Somos dos laburantes que nos arremangamos y estamos dispuestos a remar" para llevar adelante el proyecto.