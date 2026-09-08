Yanina Latorre confirmó la infidelidad de un jugador de la Selección Argentina

A dos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, trascendió la intimidad más picante del Seleccionado Nacional. Siempre bien informada y dispuesta a volcar esa data caliente que consigue, Yanina Latorre se metió con el lado B de los futbolistas de la Scaloneta: sus amores, sus vidas íntimas, sus tropiezos afectivos y sus trampitas, aspectos que generan gran interés público más allá de la destreza deportiva.

En su programa de radio El Espectador, la periodista habló sobre una de las parejas más emblemáticas del fútbol argentino, la de Leandro Paredes y Camila Galante. Él es considerado el integrante del seleccionado más apuesto, lindo y fachero en un plantel lleno de bíceps inflados, espaldas anchas y ojos brillantes, mientras que ella mantiene un perfil bajo absoluto.

La relación lleva varios años, ya que están juntos desde la adolescencia, lo que provocó un enigma en torno a su funcionamiento. Ante la sucesión de rumores sobre el jugador, asediado por las mujeres por su aspecto físico, Latorre irrumpió con fuertes declaraciones.

Al comienzo de su intervención, analizó el vínculo entre ambos al expresar "Él no sé si será bueno, malo, prolijo o desprolijo, son esos amores profundos que trascienden todo. Son compañeros de vida. Y también, a veces decís no sé si habrá hecho algo o no, mil veces hay rumores, pero también la fácil es tirarle a un jugador una mina, todas quieren estar ahí, la envidian a ella".

Posteriormente, la conductora de SQP profundizó su postura al sostener "Si estás desde los 13, 14 años, esto te lo digo sanamente: y algún día algo va a agarrar. Lo digo desde un lugar... el hombre no tiene la cosa de la mina. Y más los jugadores de fútbol que han estado concentrados desde chicos, que tienen todo al alcance de la mano".

Más adelante, abordó directamente el tema al declarar "Ella será inteligente como tantas otras que un polvo le perdono, sigo pero si está con ella desde los 13/14 años es imposible que un día no pruebe otra concha, te lo digo con amor esto, ¿O no? Es parte. Igual como le decía a Pampita, la gente le pone una carga emotiva al sexo que no es tal. Ellos tienen su manera de vincularse y punto".

Para finalizar, la panelista concluyó con una reflexión sobre la pareja al señalar "Ella debe ser viva, lo conoce mejor que nadie. Igual la gente a veces es muy cruel, inventa cosas, no me consta nada porque las minas odian a las chicas como ella que la ven contenta, felices, con tres pibes. Igual, como decís vos, él es dependiente de ella, sí, tienen plata, pero podría haber salido malo, no tener, y la vida hay que transitarla igual con plata o sin plata".