Yanina Latorre confirmó la separación de la mujer más importante

Noviembre arrancó con una bomba en el mundo del espectáculo cuando Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa protagonizaron una nueva separación que sorprendió a todos sus seguidores. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre, quien explicó que esta ruptura definitiva se da en medio de fuertes versiones sobre un inminente casamiento que finalmente no sucederá.

Esta es la tercera vez que la modelo y el polista deciden tomar caminos separados debido a la distancia y a diferencias de convivencia muy marcadas. El entorno del deportista indicó que la intensidad de la conductora desgastó el vínculo rápidamente, mientras que ella intenta procesar la triste situación actual.

Yanina Latorre detalló en su programa que el polista regresó al país hace un mes y tomó la firme decisión de finalizar el romance. “Pampita no te enojes, pero hace quince días que está separada. Volvió Pepa al país hace un mes, porque terminó la temporada de polo vaya a saber dónde, él la habría dejado por la misma situación que las otras veces, la distancia y la supuesta intensidad de Carolina”, explicó la panelista.

Los antecedentes de esta relación marcan cortas rupturas previas ocurridas en julio de 2025 y en mayo de 2026, donde siempre lograron recomponer las cosas. Sin embargo, en esta oportunidad el panorama es mucho más complejo y allegados a la pareja aseguran que la reconciliación parece sumamente difícil.

Carolina Pampita Ardohain se encuentra muy triste por la filtración de la noticia, ya que ella albergaba esperanzas de pasar las próximas vacaciones juntos en Punta Del Este. “Me dicen que Pampita está triste y que no quería que todavía se sepa, porque ella tiende a querer arreglarse, porque todavía no se acabó el amor. Está todo bien. Parece que ella aspiraba a ir a Punta Del Este con él, ya falta poco, no quise hablar con ella porque me imaginé que se iba a enojar”, agregó la mediática.

Para finalizar, Yanina Latorre ratificó la información tras dialogar con personas muy cercanas a ambos protagonistas de esta historia. “Pero sí hablé con mucha gente allegada a ambos lados y todo el mundo me dijo lo mismo, que hace quince días estarían separados por lo mismo de siempre. El entorno de Martín dice que Carolina es muy intensa, por no decir insoportable”, sentenció sobre el final.