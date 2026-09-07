Yanina Latorre contó cómo La Joaqui engañaba a Luck Ra con Tiago PZK

El escenario de la música urbana atraviesa horas agitadas tras la confirmación del vínculo afectivo entre La Joaqui y Tiago PZK. La novedad salió a la luz en medio de un intercambio de declaraciones cruzadas con Luck Ra, quien expuso la situación en plataformas digitales.

Luego de semanas de especulaciones alimentadas por imágenes difundidas por la cuenta Lo más popu, donde se observa a los artistas caminando juntos y a Tiago en la residencia de la cantante, Yanina Latorre aportó datos concretos sobre los encuentros.

"La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi (de Gossipeame) contó que los vieron con las hijas de ella en el Ecoparque", señaló Yanina Latorre a través de su cuenta de Instagram, haciendo referencia a las primeras salidas públicas de la pareja.

De acuerdo con lo informado por la periodista, la relación se mantuvo resguardada durante sus comienzos. "Hace unas semanas, estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices", reveló Yanina Latorre. Asimismo, agregó que "No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar".

Por su parte, La Joaqui realizó un descargo público donde aclaró que la separación con Luck Ra ocurrió hace 2 meses por determinación del cantante cordobés, un factor que le permitió transitar el proceso de duelo de forma rápida.

El conflicto tuvo su origen durante una entrevista de la artista en LUZU, donde abordó aspectos de sus composiciones musicales. En esa conversación, la intérprete desmintió los rumores sobre supuestas faltas a la fidelidad y sostuvo que en sus relaciones pasadas le tocó experimentar engaños.

La respuesta de Luck Ra no tardó en llegar mediante un texto publicado en sus perfiles oficiales. "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé", afirmó el músico en el mensaje inicial. En el mismo comunicado, añadió: "Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa", dejando confirmada la unión de su expareja con el referente musical.