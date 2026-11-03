Yanina Latorre contó detalles escandalosos del matrimonio que acaba de separarse

Yanina Latorre reveló detalles ocultos sobre la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, quienes se habían casado recientemente y ahora enfrentan un misterio incalculable sobre los verdaderos motivos y secretos más oscuros que rodearon el final de este matrimonio tan comentado por todos los medios de comunicación y la farándula nacional.

La panelista explicó en su programa que el vínculo era sumamente tóxico y que Julieta Prandi le revisaba permanentemente el teléfono celular a Emanuel Ortega. Ella le exigía absoluta sinceridad, pero la situación colapsó cuando él cambió la contraseña de su dispositivo para evitar que continuara revisando sus mensajes privados.

El punto de quiebre definitivo ocurrió cuando Julieta Prandi descubrió chats comprometedores con una mujer llamada Josefina Lynch. Aprovechando que su esposo se había metido a bañar, vio la nueva clave, leyó las conversaciones prohibidas y lo increpó de inmediato por las reiteradas mentiras.

Tras el descubrimiento, la conductora le prohibió la entrada a la vivienda familiar y le exigió que se retirara del lugar. "No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio. No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste", le expresó la modelo antes de echarlo definitivamente de la casa.