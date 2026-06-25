Yanina Latorre contó el ataque de celos de la China Suárez: "Se volvió loca"

La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez atraviesa una etapa de inestabilidad tras una salida nocturna que culminó en un altercado público el 24 de junio de 2026. Durante el pasado fin de semana, los protagonistas asistieron al establecimiento Tequila donde se produjo un incidente con Ekaterina Ojeda, quien ingresó al sector reservado donde se encontraba el deportista con su entorno. Según trascendió, el futbolista centró su atención en la joven en un momento en que su pareja se alejó de sus amistades.

La situación derivó en versiones sobre un acercamiento físico que habría provocado la reacción de la actriz. En el programa LAM, Carolina Molinari indicó que Icardi intentó besar a la joven, motivo por el cual Suárez la habría corrido agarrándola de los pelos. Sobre este punto, la propia Ojeda habló en Intrusos y desmintió haber accedido a las intenciones del jugador al afirmar que "No lo dejé darme un beso" para dar cierre a las especulaciones. Este incidente reavivó los conflictos previos que rodean a la pareja y generó nuevas declaraciones de figuras del espectáculo.

Yanina Latorre se refirió a la conducta de la artista frente a los hechos ocurridos en el boliche. La panelista sostuvo que "Parece que se reactiva el Wandagate, ¿no? Apareció la chica de Tequila. ¿La China por qué no se la agarra con él en lugar de agredir a la chica? Está comiendo de su propia medicina" en una reciente intervención televisiva. Asimismo, se conocieron detalles de una fuerte discusión posterior en la intimidad de la vivienda de la pareja.

La convivencia se habría visto afectada por gritos y reclamos que fueron percibidos por una persona cercana al domicilio. Latorre transmitió el relato de una fuente y mencionó que "Esta mañana se escucharon gritos, me cuenta una vecina de la casa de los sueños. Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche" al describir el clima de tensión. El malestar se habría incrementado a medida que los detalles del encuentro nocturno cobraron estado público.

El vínculo sentimental ya presentaba fisuras antes de que el episodio tomara trascendencia en la prensa. De acuerdo con lo expuesto por Latorre, los involucrados se pelearon la semana pasada y ella se trasladó a su casa de San Jorge. La panelista añadió que "La semana pasada, después del episodio de tequila, se pelearon. Ella se fue a su casa de San Jorge. Pero ahora que trascendió todo ella enloqueció" debido a la exposición del caso. Esta sucesión de eventos mantiene la atención sobre el futuro de la pareja tras los constantes cruces con el entorno de Wanda Nara.